El calvario de Riza Durmisi

Las lesiones y la irrupción de Junior Firpo en el primer equipo relegaron a Riza Durmisi la pasada temporada a un segundo plano, lo que el ahora jugador de la Lazio recuerda como su 'annus horribilis'.

"El 2018 fue el peor año de mi carrera. Lo único que salvo es la clasificación para la Europa League con el Betis, el gol al Sevilla y mi fichaje por la Lazio", recuerda en una entrevista para BT Nyheder, donde relata su calvario en el plano físico: "Al principio fue pasajero, pero empeoró en 2018. Estuve en el banquillo muchos partidos, me perdí el Mundial y, luego, me lastimé de nuevo en la Lazio. He jugado con un problema de espalda durante demasiado tiempo. No quiero que sea una excusa, pero es un hecho. Incluso, el seleccionador Hareide sabe que hice todo lo posible para estar disponible en el Mundial. En el 2016, me inyectaron analgésicos para jugar con Polonia. Tres días después, jugué contra Montenegro otra vez gracias a una inyección. Todos en la selección saben lo que hice para participar en el Mundial. Incluso, me llegué a desmayar. Los médicos dijeron que había sido por abusar de las infiltraciones y analgésicos".

Con todo, Durmisi no pierde la esperanza de que éste sea por fin su despertar. "Si todo va bien, 2019 será mi año", terminó el exverdiblanco, quien se enfrentará al Sevilla FC en febrero en la Europa League.