Fabián Ruiz: "Retirarme en el Betis es mi sueño"

Fabián Ruiz recibió el pasado 4 de enero el galardón a Joven del Año 2018 de la mano de Juan Manuel Valle, el alcalde de Los Palacios y Villafranca. El futbolista se mostró muy agradecido ante su pueblo por considerarlo "un referente para la juventud".

Al acto de entrega acudieron familiares y amigos del jugador, así como todos los miembros de la casa consistorial y una multitud de niños. El joven palaciego no dudó en agradecer también a su madre el apoyo que ha recibido por su parte: "Ha sido la base de toda mi carrera y de mi vida y en la que me seguiré apoyando en el futuro". El alcalde, que asegura sentirse muy orgulloso cuando los medios hablan de su paisano, también se deshizo en elogios hacia él: "Fabián reúne a su calidad como futbolista su condición de buena persona y una serie de valores que no siempre abundan". Para acabar el discurso, Ruiz concluyó con la siguiente frase: "Es tan importante ser buen futbolista como buena persona", y todo el auditorio le dedicó unos calurosos aplausos.

Tras finalizar el acto, Fabián concedió una entrevista a El Correo de Andalucía en la que destacó lo complicado que ha sido para él llegar a la elite: "Recuerdo mi etapa de crecimiento como un proceso largo y en el que me costó, pasé un año muy duro y me di cuenta de que, en efecto, no era solo un juego, sino de que para mí era algo mucho más importante. Eso sería con 15 o 16 años... Antes, lo único que hacía era divertirme, jugar como sabía. Pero a partir de entonces me di cuenta de que ya no era solo cuestión de diversión".

Respecto a su vida en Nápoles, solo tuvo buenas palabras, tanto hacia la ciudad como hacia su equipo y la relación que tiene con sus compañeros: "Al principio, como es normal, te juntas más con los españoles, como Albiol, Callejón... Pero después he hecho muchas amistades y con quien más relación tengo es con Mertens, con quien tengo muy buen feeling y con el que paso mucho tiempo". Es evidente que está feliz allí y que tiene mucha confianza en la calidad de su equipo, que va segundo en la Serie A, a pesar de ser consciente de que no les resultará fácil desbancar a la Juve, pero no esconde que su sueño es "retirarse "en el Betis", que es el club en el que se formó y al que considera su casa.