Jémez: "Apostaría por Lainez; es un jugador con calidad, para muchos años"

El Betis se ha lanzado a por Diego Lainez, por quien, como adelantó ED ha ofrecido 12 millones de euros, y su nombre ya está en boca de todos. Alguien que le conoce bien es Paco Jémez, quien entrenó al Cruz Azul en la liga mexicana.

El entrenador ha hablado en Radio Marca sobre el posible fichaje verdiblanco:

No llegaría desde una liga menor

"Se puede pensar desde aquí que es una liga menor, quizás porque no se conoce, pero he estado un año allí y me llevé una grata sorpresa porque es una Liga muy competitiva, te exige muchísimo en todos los aspectos con sus particularidades. Es una Liga de muy buen nivel".

El salto a Europa

"El futbolista mexicano juega en todos sitios, es duro de cabeza, trabajador. Me llevé muy grata sorpresa con su capacidad de trabajo. Aguanta lo que le eches. El jugador bueno que sale es de primer nivel para cualquier Liga. En ese aspecto, el equipo que lo vaya a fichar no tiene que dudar".

Un joven maduro

"Es verdad que los jugadores mexicanos maduran antes que los europeos, allí los críos de 16-17 años son ya hombres, como el caso de Diego Lainez, que con 18 años ya tiene 50 partidos en Primera división. Es algo que aquí es complicado ver. Allí a los jugadores buenos se les echa para adelante bastante rápido, ya que los procesos de maduración van más adelantados que aquí".

Tiempo en la elite

"Diego irrumpió en América con 16 años, un equipo en el que no es nada fácil jugar porque es uno de los mejores de México. Que un futbolista pueda jugar con esa edad en esa liga, y en un equipo como en América, ya dice mucho de lo que ese jugador es".

Así juega

"Yo lo vi jugar en dos posiciones, de interior y también por dentro. Tiene muchísima calidad técnica. Indudablemente con esa edad tiene que tener defectos, pero es un jugador que si yo fuese un club apostaría porque es un jugador para un montón de años. Hay que ver con 18 años la cantidad de fútbol que se le puede sacar y la que le queda. También hay que seguir trabajando con él, potenciar sus cosas buenas y mejorar otras cosas, entre ellas que tenga más gol y mentalidad en ese sentido. A lo mejor en América no se le exigía eso. Es un chico desde el punto de vista técnico sobresaliente".