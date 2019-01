Inui ve desde el banquillo el triunfo de Japón en la Copa Asia

La Copa de Asia ha dado comienzo y en ella está la representación del Real Betis con Takashi Inui defendiendo la camiseta de Japón.

A pesar de no ser convocado en la primera lista oficial para el torneo, el jugador bético fue llamado a última hora por el seleccionador nipón en sustitución de un compañero lesionado. Por ello, Inui no ha estado presente en la concentración hasta hace escasos días. Ese puede ser el motivo por el cual el mediapunta no haya participado en el primer encuentro de Japón ante Turkmenistan, en el cual han salido victoriosos por 3-2 con goles de Osako (2) y Doan, colocándose líder del grupo F a la espera de lo que hagan Uzbekistán y Omán en su respectivo partido.

La selección japonesa volverá a jugar el próximo domingo 13 de enero ante Omán, partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. Inui estará a la espera de ver si podrá disputar sus primeros minutos sobre el terreno de juego.