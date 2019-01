Setién quiere "avanzar" en una Copa que considera "bonita de jugar"

Sevilla, 9 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha admitido que le "gustaría avanzar y hacer un buen papel este año en Copa", ya que "siempre" le ha gustado una competición que considera "bonita de jugar", por lo que se medirá este jueves a la Real Sociedad "con todo lo que hay que poner para pasar" la ronda.



Setién ha declarado, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, que "la Real Sociedad es un muy buen equipo" que "quizás" sea "el mejor fuera de casa" del campeonato liguero y que el domingo "ganó en un escenario que no es nada fácil" como el Santiago Bernabéu.



El técnico cántabro cree que los donostiarras "ya eran un buen equipo antes de cambiar de entrenador", por lo que serán "un rival difícil" y ante los que prevé "dos partidos similares" y una eliminatoria "bonita de ver".



Quique Setién anunció "algunos cambios" con respecto al once que perdió el sábado en Huesca, si bien aseguró que "la alineación de mañana no será pensando en el Madrid", su rival del domingo, sino que "jugarán los que piense que más opciones tendrán de ganar a la Real Sociedad".



"En Copa queremos pasar y poner al mejor equipo posible. Tienes que pensar en todo porque hay lesiones y la plantilla no es muy grande, así que no me gustaría que se viera mermado el equipo. Debemos tomar decisiones meditadas porque tenemos que competir cada cuatro días y esto es muy largo", añadió.



El preparador santanderino espera que la polémica arbitral en la que se vieron envueltos sus dos próximos rivales "no perjudique a un tercero", el Betis, pues "el VAR está para aclarar situaciones comprometidas".



"Es verdad que no hay unanimidad, hay acciones que se revisan y otras que no. Necesita un proceso de mejora, como todo lo que arranca", apuntó.



Por último, Setién pidió a los seguidores béticos "más tolerancia al error" de los futbolistas "porque no se puede acertar siempre" y dio el ejemplo de "la afición del Huesca, animando a un equipo con ocho puntos," lo que le ayudó a ganar el partido, ya que "el apoyo desde fuera es vital para que el futbolista dé lo mejor de sí mismo".