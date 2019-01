Barragán: "Quizás es uno de los mejores partidos"

En el once de Setién, una de las novedades era la presencia de Barragán por la banda derecha. El defensa se ha mostrado muy orgulloso por el gran trabajo del equipo tras el encuentro y además ha destacado la gran adaptación al cambio de sistema.

Hoy Barragán volvía al once: "Tenía esta oportunidad y he intentando aporvecharla. Cuando se termina cansado significa que se ha trabajado. No hemos podido ganar para encarrilar la eliminatoria pero bueno, ahora vamos a intentar meter en el campo de ellos e intentar pasar".

El cambio de sistema: "Es cierto que hemos intentando ganar, con el cambio de sistema hemos intentado mantener la posesión, les hemos presionado arriba, les hemos hecho correr y bueno, nos ha faltado en gol. Ahora vamos al partido de vuelta a intentar pasar".

Gran partido del equipo: "Quizás es uno de los mejores partidos. Hemos cambiado el sistema, no era un partido fácil, ellos saben tocar bien con espacios, les hemos apretado, les hemos ahogado y bueno, no hemos podido marcar"

Al equipo solo le ha faltado marcar: "Hay días que la pelota entra fácil y días que no, estamos contentos con el esfuerzo del equipo y bueno, ahora a pensar en el partido de liga ante el Madrid"

Ahora a pensar en el Real Madrid: "El partido de Huesca no fue bueno, caímos derrotados y no lo esperábamos. Nos hemos repuesto bien, el equipo tiene que correr, pelear por el balón y seguir así, ahora a pensar en el Madrid".