Setién: "Hemos sido bastante superiores al rival"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, se ha mostrado muy disgustado con la actuación arbitral al término del partido ante la Real Sociedad. El cántabro, que hoy ha apostado por el 4-3-3, ha destacado la superioridad del Betis durante todo el encuentro, una superioridad que según Setién no se ha podido reflejar en el marcador por la falta de lucidez a la hora de definir.

La valoración del partido de Setién: "Creo que hemos sido bastante superiores al rival, hemos hecho muchas cosas bien, hemos salido bien desde atrás, hemos llegado arriba muchas veces, hemos tenido ocasiones, es verdad que también hemos sufrido alguna ocasiones pero en general el Betis ha sido superior y ha merecido ganar el partido".

El Betis ha superado a la Real en todo momento: "En realidad la Real creo que no ha estado mal, ha hecho lo que le hemos dejado, se han aprovechado de algunas ocasiones por nuestros desajustes pero creo que les hemos superado. Mis jugadores han estado muy finos con el balón salvo en la finalización. He visto que hemos tenido 25 llegadas a zona de remate, algunas claras pero no hemos sido precisos. Estoy contento con el trabajo del equipo, hemos apretado, hemos salido bien desde atrás, ha sido un buen partido aunque no hayamos ganado".

Sobre Diego Lainez, nuevo fichaje del Betis, Setién no ha querido hablar: "No opino nada, ya hablaremos de eso cuando llegue el momento".

Al equipo, una vez más, le ha faltado definición de cara a gol: "Son rachas, es verdad que hoy no hemos tenido fortuna arriba, la eliminatoria ya preveía que iba a ser igualada, tanto hoy como en la vuelta. Creo que somos dos equipos bastante similares. Creo que ellos nos han apretado arriba, han tratado de hacer las cosas bien, hay jugadores de nivel, aunque hay otros venían de no jugar pero bueno, creo que es un gran equipo. No esperaba resolver la eliminatoria en este partido. Nosotros nos comportamos igual en casa que fuera, la eliminatoria sigue abierta, hemos llegado muchas veces con claridad arriba y no hemos conseguido meterla pero bueno, esto ya nos ha pasado y son cosas del fútbol. Quizás en otras ocasiones teniendo menos acabas metiéndola".

El estado físico de los jugadores: "Hay que ver las secuelas que nos han quedado de este partido. Algunos, como Andrés, estaba bien pero hay que cuidarle, le hemos sustituido. Algunos otros jugadores nos hubiera gustado darles descanso en el partido de hoy pero tal y como estaba el partido y estando bien no ha sido posible. A ver como quedan después del partido, ahora tenemos jugadores lesionados importantes, a ver las conclusiones que saco mañana y pasado de como están los jugadores".

Sobre la actuación arbitral: "Es verdad que hoy el árbitro no se ha equivocado a propósito pero hay cosas que no he entendido. Uno entiende que se puedan equivocar, pero la jugada de la tarjeta a Mandi. Es un jugador que sale con el balón, no tiene intención de hacer falta, no sé lo que interpreta. Después de una combinación buena nuestra ha pitado falta. Mandi sale con ventaja y encara campo rival, con espacios, te pita una falta y es incomprensible. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. No sé lo que ha visto. Me encantaría que me lo explicara".

Sobre Hernández Hernández, el árbitro que dirigirá el Betis-Real Madrid: "No sé quién es. No suelo relacionar los nombres de los árbitros con las caras. Hasta que no le veo en el campo no se quien nos va a arbitrar".