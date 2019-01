La plantilla del Betis bendice el cambio de sistema

El Betis de Quique Setién ha cautivado a España entera y a media Europa por su atractivo estilo de juego, basado en tener control absoluto sobre la posesión y en promediar un altísimo índice de acierto en el pase. Con esta idea ha salido por la puerta grande de estadios como el Santiago Bernabéu, el Sánchez-Pizjuán, San Siro o el Camp Nou; pero también se ha convertido en un arma de doble filo. Los rivales le tienen muy estudiado. Saben lo que se van a encontrar y se meten atrás, manteniendo el orden y cerrando espacios por dentro, preparándose para luego salir a la contra o castigar los riesgos que los verdiblancos asumen en la salida en pos de mantener el dominio del balón desde la fase embrionaria de la jugada.

Así, ante los problemas que ha tenido ante equipos en teoría inferiores, no eran pocas las voces que demandaban una vuelta de tuerca en el esquema de juego para que el Betis no fuese tan previsible y para que ganase en efecto sorpresa, algo que logró Setién en el choque copero del pasado jueves frente a la Real Sociedad. El cántabro tiró de inventiva y renunció a la línea de tres centrales más dos carrileros largos que había permanecido inamovible en el último año. Salió con una defensa de cuatro, en una especie de 1-4-2-3-1 con dos pivotes (William Carvalho y Andrés Guardado), un mediapunta con total libertad de moviemientos (Gio Lo Celso) y dos volantes ofensivos que caían a los costados (Sergio Canales y Joaquín Sánchez).

Además del efecto sorpresa que causaría en el conjunto vasco, el Betis redujo mucho los riesgos cerca de su área, tocó en zonas del campo más adelantadas y halló fluidez y rapidez en la circulación de la pelota. Sólo le faltó el gol para bordarlo, pero se puede concluir que la experiencia fue muy positiva. Entonces, ahora cabe preguntarse si fue sólo una argucia ante un rival que ya visitó Heliópolis hace poco más de un mes o si por la mente de Setién ronda la posibilidad de repetir el plan ante el Real Madrid. Pase lo que pase, el míster sabe que en el seno de su plantilla ha gustado esta variación y los jugadores han bendecido un nuevo sistema con el que se sintieron muy cómodos. "Me he sentido bien con defensa de dos centrales y podemos sacar cosas muy positivas. Si los equipos no saben sin vamos a jugar con dos o con tres atrás eso te hace un equipo más peligroso, más importante, porque dominas varias facetas. Al rival le entran más dudas", señaló después del choque Marc Bartra.

Con el zaguero catalán coindidía plenamente su compañero Francis, que jugó por primer vez como lateral izquierdo en línea de cuatro: "Tenemos jugadores polivalentes y muchas variantes. Hicimos un muy buen partido con defensa de cuatro y es una opción más para el míster".

Otro de los 'pesos pesados' del vestuario verdiblanco, Antonio Barragán, también aplaudió la decisión de Setién:

"Con el cambio de sistema hemos intentado mantener la posesión y, además, les hemos presionado arriba, les hemos hecho correr y sólo nos ha faltado en gol". A su juicio, el del jueves fue "uno de los mejores partidos" de este Betis. "Cambiamos el sistema de juego y no era un partido fácil, porque ellos saben tocar muy bien con espacios, pero les apretamos bien y les ahogamos", analizó en zona mixta el lateral derecho.