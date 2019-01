Modric pone al Real Madrid en ventaja al descanso (0-1)

Sevilla, 13 ene (EFE).- El croata Luka Modric, con un gol a los trece minutos, pone en ventaja al Real Madrid (1-0) al descanso del partido que juega ante el Real Betis en el estadio Benito Villamarín, de la decimonovena y última jornada de la primera vuelta de LaLiga Santander.



Los locales, fieles a su estilo, quisieron ser protagonistas con el balón pero también ello propició que los visitantes tuvieran mas metros si recuperaban la pelota.



Sin nada que resaltar en el arranque, el Real Madrid no perdonó en su primera opción y, tras una contra, Modric se sacó un zapatazo en la media luna del área al que no pudo responder el meta Pau López para poner el 0-1, no sin antes consultar con el VAR el colegiado canario Alejandro José Hernández Hernández.



El partido lo rompió pronto el Real Madrid y al Betis le entraron dudas y precipitaciones para recomponerse ante un rival que no se acomplejó por defender y seguir con una presión alta y atento a los contragolpes, como en uno a la media hora que no supo definir Vinicius.



Poco después fue Valverde el que, solo ante Pau López, se entretuvo demasiado en rematar y el que parecía claro gol lo abortó Antonio Barragán.