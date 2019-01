Real Betis 1-2 Real Madrid: Valentía derribada por 'fuego amigo'

Cuando más cerca parecía del triunfo, tras reponerse bien de un mal primer tiempo. Justo cuando el 'baby Madrid' temblaba mirando el reloj y el empate sabía a poco, se le escapó un valioso punto al Betis. Y, para colmo, con un tanto de falta directa del pitado Dani Ceballos, que decidió ser profeta en su casa y salvar al Real Madrid a costa del club en el que se crio; que sigue con los mismos 26 puntos con los que dijo adiós a 2018, tras perder ayer y en Huesca, y que cede la sexta posición al Getafe, mientras se centra ya en viajar el jueves a Anoeta buscando el primer triunfo de este año para eliminar a la Real Sociedad y alcanzar los cuartos de Copa.



Sin Junior ni Sidnei, con Feddal entre algodones y, por qué no decirlo, con poca confianza en Javi García y en las prestaciones defensivas de Tello (sobrado en lo ofensivo), Setién sorprendió otra vez. No sólo repitió el dibujo del pasado miércoles -con una defensa de cuatro en la que Francis seguía de lateral zurdo y cinco 'jugones' en el medio-, sino que prácticamente repitió el mismo once que ante la Real. La única novedad fue la vuelta de Pau López a la portería en detrimento de Joel. El resto, los mismos. Entre ellos, un Sanabria algo menos apático en las últimas semanas al que el técnico quiere enchufar como sea, al entender que es el mejor dotado de los tres delanteros que tiene para acabar con los problemas que el Betis tiene con el gol este año.



Todo lo que no cambió Setién lo hizo Solari, que demostró el respeto que se han ganado los verdiblancos cambiando su innegociable 1-4-3-3 para salir con defensa de cinco. Finalmente, el griposo Vinicius no sólo pudo viajar, sino que además fue titular en detrimento de Isco, a quien le tiene hecha la cruz un Solari que también castigó el bajo momento de Marcelo y optó en su lugar por Reguilón.



Hay un cachondeo excesivo con Vinicius, pero a día de hoy es el mejor del Madrid, de lejos. En el primer balón que tocó, se fue por velocidad y le sacó una amarilla a Guardado, que le derribó cuando se acercaba con peligro al área. No tardaría en volver a demostrar su chispa: en el 13', bajó a campo propio a recibir de espaldas, se giró con nervio y dotó de electricidad a una acción normal que acabó en el 0-1. Benzema estrelló el disparo contra un defensa, Carvajal hizo lo mismo y, en la tercera jugada seguida que concedió la defensa del Betis, Modric soltó un zurdazo que se coló por la escuadra tras rozar ligeramente en Guardado.



Hasta ese momento, los locales estaban cómodos tocando el balón de un lado a otro, abriendo campo y ganando metros con paciencia, esperando algunos de esos huecos que suele dejar el Madrid a su espalda. Sin embargo, el gol hizo que poco a poco se fueran cambiando las tornas. Los visitantes ganaban todos los balones divididos y duelos individuales, Carvajal acuchillaba sin piedad la banda de Francis y Vinicius puso a prueba a Pau por dos veces y dejó solo a Fede Valverde, que perdonó el 0-2.



Los efectos del cambio de sistema verdiblanco estaban siendo mucho menores que ante la Real, cuando logró tocar en zonas más adelantadas y reducir riesgos en la salida. Los vascos esperan atrás. Los blancos, en cambio, presionaban muy arriba; así que el Betis tuvo muchos más problemas para salir a pesar de controlar la posesión. Carvalho, Lo Celso y Guardado se veían obligados a retroceder mucho para poder salir jugando. Como consecuencia de ello, había tráfico denso en los primeros metros, la circulación era lenta y, así, tocando tan lejos de Keylor, era difícil sorprender a un Madrid que contragolpeaba con suma facilidad.



Hasta el descanso, lo más peligroso de los heliopolitanos fueron dos tiros de Canales en el tramo final del primer acto: una falta directa que se perdió cerca del poste y un disparo que cruzó en exceso desde la frontal. Sólo el santanderino era capaz de culminar jugadas. Volvió a hacerlo en la reanudación, tras un gran pase en profundidad de Joaquín, el único con desborde. El chut salió blando y llegó fácil para Keylor.

El Betis olía las dudas del rival e intentaba meterle atrás. Amasaba posesiones largas y seguía buscando el gol perdido. Casi lo encuentra con una volea de Guardado que lamió la escuadra; pero el que lo halló, no podía ser de otro modo, fue Canales. Con suspense, pues la posición del '6' cuando recibe de Lo Celso era muy justa y tuvo que decidir el VAR para determinar que era legal.



Los blancos, ya sin Benzema, jugaban con Vinicius, Cristo, Fede Valverde y Reguilón, que como no son 'cracks', se dejan la piel trabajando para el equipo; pero les falta experiencia para saber jugar con el marcador y el reloj.

El partido se le estaba haciendo largo; pero por muy mal que esté, el Madrid, es siempre el Madrid. Si le concedes una, no perdona. Y así fue. Joaquín, que había hecho un partidazo, la perdió en zona media, Casemiro condujo una contra velocísima y a Carvalho tuvo que derribarle. Le costó una amarilla y será baja en Girona; pero lo peor estaba por venir: Dani Ceballos (no podía ser otro), de falta directa por el lado de Pau, puso el 1-2 y dejó a su exequipo sin puntos.