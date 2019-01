Bartra: "Vinicius me ha llamado hijo de... tres veces"

Bartra: "Vinicius me ha llamado hijo de... tres veces"

Marc Bartra recriminó tras el choque de ayer a Vinicius por su actitud durante el partido. El jugador del Betis lamentó los insultos que le propinó el brasileño del Real Madrid durante el partido y no dudó en contarlo ante los medios.

"Vinicius estaba más tiempo en el suelo que de pie. Le he reclamado que no se tirara y me ha llamado hijo de... bueno, se ha acordado de mi madre tres veces", dijo el futbolista bético.

Para Bartra, la actitud del extremo no encaja con el presunto señorío madridista. "Le queda mucho por aprender, no creo que sean las formas adecuadas en un jugador del Real Madrid", indicó.