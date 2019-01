Ceballos: "Llevo al Betis en mi corazón, eso nunca cambiará"

Dani Ceballos fue el verdugo ayer del Betis con el gol de falta que supuso el 1-2 para el Real Madrid. Tras el tanto, el jugador pidió disculpas al Benito Villamarín en señal de respeto hacia el club en el que se crio hasta emigrar a la casa blanca hace ahora un año y medio.



"Es un campo que me lo ha dado todo, en el que he crecido como futbolista, no esperaba este recibimiento, pero no es el momento. Me voy con sensación agridulce de no haber conseguido el cariño de la que ha sido mi afición tanto tiempo", dijo tras el choque el utrerano, que hoy en sus redes sociales ha vuelto a explicar su gesto. "Feliz por el gol y por la victoria tan sufrida de ayer. Me disculpé tras el gol porque siempre estaré agradecido y llevaré en mi corazón al Betis. Eso nunca cambiará pase lo que pase", ha escrito el exverdiblanco.





