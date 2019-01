Las cofradías y el Ayuntamiento, en contra del derbi el Domingo de Ramos

Franciso Vélez de Luna, presidente del Consejo de Hermandades y cofradías de Sevilla, se ha mostrado en contra de que el del derbi entre Sevilla FC y Real Betis se celebre el próximo Domingo de Ramos."Me parece una muy mala noticia porque el Domingo de Ramos y su seguridad no pueden prescindir de los efectivos que previsiblemente se destinarán al derbi. La multitud de personas en las calles de la ciudad en esta jornada para ver las cofradías y la celebración de este partido no me parecen en absoluto compatibles", indicaba a los micrófonos de Canal Sur Radio.

El partido se jugará el próximo 14 de abril en el Sánchez-Pizjuán, tras la victoria bética en el Benito Villamarín en la primera vuelta por 1-0 con gol de Joaquín. El derbi sevillano se jugará entre los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Liga Europa del 11 y el 18 de abril, que serán disputados por Sevilla y Betis en caso de superar sus cruces ante Lazio y Rennes respectivamente.

También se ha pronunciado el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera: "Fue muy insistente el señor Tebas a la hora de declarar que será el Domingo de Ramos. Yo pediría a la Liga que tenga en cuenta que este día requiere un esfuerzo de Policía y todos los servicios operativos municipales para que la jornada del Domingo de Ramos discurra con normalidad".

La principal preocupación por tanto, es la falta de efectivos para los dispositivos de seguridad que precisan ambos eventos y es que por el momento, ni los clubes ni las autoridades civiles se han pronunciado al respecto, ni han dicho si solicitarán que el partido se juegue en otra fecha.