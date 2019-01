Lainez: "Soy un jugador para el último tercio, desequilibrante y para tener el balón"

"Diego es un jugador con una gran proyección, a pesar de su juventud ya es internacional absoluto y presumimos que va a ser un gran futbolista, pero quiero destacar también su humildad. Deseo dar las gracias a su familia y a su entorno por haber elegido nuestro proyecto. Con él entramos en un mercado de promesas que antes no dominábamos. Gracias también a la dirección deportiva y a ti, Diego, e imagino que el domingo verías lo que es el Betis: más que un equipo, una religión", presentó Ángel Haro al primer fichaje invernal del Betis.

Las imágenes de la prensentación de Diego Lainez

"Quiero agradecer al club América haberme dado esta oportunidad de llegar al fútbol europeo, y en especial al Real Betis. Estoy muy contento de formar parte este gran club, estoy seguro de que es la mejor decisión que podía haber tomado. Había otras opciones, pero la decisión fue fácil y pude confirmar el domingo lo que me comentaron Lorenzo y Federico en México", abrió Lainez, quien apuntó sobre el partido del domingo que el resultado "fue engañoso porque el equipo fue amplio dominador del encuentro". "Me dejó eso contento porque se vio la calidad del gran plantel que tiene el Betis y en los entrenamientos lo he confirmado. Es muy bueno tener grandes jugadores al lado porque eso nos hará crecer a todos", agregó.

¿Está ya para debutar? "Me siento bien. Me siento a muy buen nivel y acataré lo que diga el cuerpo técnico. Ellos tomarán la decisión y a mi me toca trabajar de la mejor manera. Soy un jugador desequilibrante para el últimno tercio del campo, al que le gusta tener el balón. Voy mejor por la derecha o por el centro, por detrás del delantero, pero también he jugador de volante zurdo", explicó un Lainez que podría debutar como verdiblanco ya este miércoles, ante la Real Sociedad.