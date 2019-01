Lautaro Martínez, en el punto de mira del Betis

Reforzar la delantera: ése es el objetivo del Betis ahora mismo. Tras cerrar el fichaje de Diego Lainez, el equipo sevillano pone en el punto de mira a Lautaro Martínez, un argentino de 21 años que no está gozando de todo el protagonismo que esperaba desde que llegó al Inter de Milán el pasado verano.

Según TyC Sports, Serra Ferrer ya se ha puesto en contacto con el club italiano buscando conseguir la cesión del futbolista. No obstante, el cuadro milanés realizó una potente inversión y no está por la labor de dejarlo escapar a pesar de no ser uno de los imprescindibles para Luciano Spalleti.

Las dificultades por hacerse con Lautaro Martínez son evidentes, ya que la entidad heliopolitana tendría que deshacerse de uno de sus delanteros y, además, ganar una plaza de extracomunitario para poder hacerle un hueco en la plantilla al argentino. El club ha abierto también la puerta de salida a Sergio León, quien no goza de la confianza de Quique Setién.

Tras el duelo ante el Real Madrid, el técnico aseguró que su prioridad es la de tener una fila de atacantes que garantice goles al equipo. Es por ello que la directiva verdiblanca baraja otras opciones, entre ellas la de Lucas Pérez, por si finalmente no puede efectuarse la cesión de Lautaro.