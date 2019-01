Serra, "abierto a entradas y salidas"... con matices

Serra deja entrever que no tiene ninguna operación más adelantada.

Serra deja entrever que no tiene ninguna operación más adelantada. Lince

Sin querer entrar en nombre propios, Serra Ferrer dejó entrever que podría haber más movimientos en la plantilla del Betis durante los próximos 15 días, aunque sólo llegarán jugadores si Setién les da el visto bueno y mejoran lo que hay.

"El mercado está abierto para todos. Estamos atentos a posibles incorporaciones. Atentos a cualquier posibilidad que le venga bien al equipo. Ahora no sabría decirte número (de fichajes), pero sí estamos atentos. ¿Las salidas? Eso depende de los demás equipos que estén interesados en los futbolistas del Betis. Valoramos propuestas y hablamos con el míster y, si se decide, se hará. Ahora mismo no hemos decidido nada", comentó el de Sa Pobla.

Preguntado por si llegará otro punta, Serra tiró de ironía. "Diego -Lainez- es delantero. Puede jugar de '9', también de '10'... de todo (sonríe). Si podemos incorporar un delantero que le guste al míster... Pero no a cualquiera, ni a uno que no sepamos bien si es superior o no a los que tenemos", advirtió.

Respecto a Emerson, no se mostró muy convencido de poder incorporarlo, por el problema de los extracomunitarios. "De momento, tenemos cubierto el cupo (con Sidnei, Inui y Lainez). Lo que pueda venir ya lo contemplaremos en su momento, si es que viene. De momento no se nos ha planteado este problema", terminó el vicepresidente deportivo, quien estudia la posibilidad de fichar un atacante y un carrilero diestro.