Niza y Girondins esperan a Boudebouz

Ryad Boudebouz es uno de los jugadores del Betis con más cartel para poder salir en este mercado invernal. El argelino no termina de hacerse con ese rol que el club esperaba de él y, si bien no parece muy por la labor de salir (regresar a la Ligue 1 no le motiva nada), su nombre va estar en la rampa de salida hasta el cierre de la ventana de fichajes de enero.



Girondins ha pensado en el mediapunta bético para suplir a François Kamano, que está a punto de irse al Monaco por entre 20 y 25 millones de euros que le darían liquidez para satisfacer las demandas heliopolitanas. Tampoco se olvida de Boudebouz el Niza, que si bien tiene a Belhanda como 'opción A', ya demostró su interés en contratarle con una llamada de Patrick Viera. El club de Burdeos pide, como el Niza, la cesión del franco-argelino, pero ninguna de las dos propuestas convence de momento al club verdiblanco, pues ambos clubes solo quieren correr con lo que resta del salario del jugador y la opción de compra que plantean no llega a las pretensiones béticas. El club de la Costa Azul ya intentó hacerse con el centrocampista en verano pero tanto el jugador como el Betis se negaron a una cesión. Con la llegada de Diego Lainez abre las puertas de salida a Boudebouz, que últimamente está entrando muy poco en los planes de Setién. El Anderlecht belga, otro que aguarda acontecimientos.