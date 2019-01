Lautaro Martínez espera aún la llamada de Serra

El Betis mantiene contactos casi a diario con Lucas Pérez, una de sus opciones para reforzar el ataque en la actual ventana de transferencias, aunque, como también ha publicado ESTADIO Deportivo en los últimos días, no se decide a acometer la contratación del coruñés, acaso por considerarlo un 'plan B', una vía casi segura por el gran interés del ex deportivista de vestir de verdiblanco, lo que le está llevando a aparcar otras posibles salidas del West Ham. Además, el club londinense insiste en un traspaso o, en el peor de los casos, una cesión con obligación de compra, mientras que en Heliópolis prefieren no comprometerse sin comprobar antes el rendimiento de Lucas, por lo que apurarán el mes de enero a la espera de que otros artilleros de nivel se pongan a tiro.

Uno de los que más convence, como avanzaba este periódico el pasado 20 de diciembre, es Lautaro Martínez (21), dada la escasa participación del argentino a las órdenes de Luciano Spalletti (apenas 584 minutos entre todas las competiciones), lo que llevó, incluso, al padre del futbolista a tener un enfrentamiento dialéctico con el entrenador del Inter. Recientemente, TyC Sports anunciaba una llamada de Serra Ferrer a sus homólogos lombardos para conseguir una cesión, si bien desde el entorno del de Bahía Blanco lo niegan.

"La verdad es que conmigo no se ha comunicado nadie del Betis. Lo único que sé es lo que han publicado algunos medios, tanto de ellos como del Valencia y tantos otros clubes. Siempre se habla de que hay interés de acá y de allá, pero a mí no me llamó nadie. No sé si fueron directamente al Inter, aunque diría que no, pues he hablado con 'Pupi' (se refiere a Javier Zanetti, vicepresidente deportivo de los 'neroazzurri'), y ellos tampoco han tenido ninguna noticia", aseveraba a ED el agente de Lautaro Martínez, 'Beto' Yaqué, que no cuenta con una salida de su representado a priori: "Hasta el 13 de febrero no tengo previsto viajar a Milán, pues al día siguiente quiero estar en Viena para el partido de Europa League ante el Rapid. Si fuera necesario, hablaría antes con el Inter, tanto con Javier como con Marotta (director deportivo interista), por si hay alguna novedad".



Con Emerson, sólo Sidnei le haría sitio

El Betis trabaja para que, además de Lainez, lleguen en este mercado invernal un carrilero y un delantero. El siguiente debería ser, de hecho, el lateral derecho del Atlético Mineiro Emerson (20), a quien los verdiblancos y el Barcelona pensaban adquirir de forma conjunta (75%-25%) el próximo verano, pero cuyo aterrizaje se adelantaría un semestre, pues Serra entiende que, con Junior, Tello (reconvertido), Francis y Barragán no es suficiente para esta segunda mitad de la 18/19. Ocurre que tanto el atacante mexicano como el zaguero brasileño ocupan plazas extracomunitarias, por lo que, aunque saliera Inui, haría falta que Sidnei lograra la doble nacionalidad antes del 31-E para liberar una plaza foránea que igualmente precisaría Lautaro Martínez.