Setién: "Estoy indignado; lo de Gio es lamentable"

Gio Lo Celso se perderá la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, si no media un recurso del Betis, porque el argentino fue expulsado justo cuando se marchaba del campo e iba a entrar un Diego Lainez que, finalmente, se quedó sin debutar. Prieto Iglesias entendió que estaba perdiendo tiempo y el cabreo de Quique Setién es enorme.

"Hago la interpretación que hay. Estoy indignado. Le estoy advirtiendo al cuarto árbitro que el cambio no es ése, que es Loren, que se ha lesionado. Se lo he dicho con tiempo, y no lo entiendo, mientras no salga yo puedo cambiar, y no estaba hecho el cambio. En la jugada ha habido una lesión e inmediatamente le he dicho que cambiara y no ha hecho ni caso. No lo entiendo. Cuando le estoy diciendo que no salga, y Gio al árbitro, y ha pasado olímpicamente. Estoy indignado. Es lamentable. Me gustaría que me lo explicaran. Puedo entender que se equivoquen, pero el cuarto árbitro está advertido desde mucho antes. No lo entiendo, pero en fin", comenzó diciendo tras el encuentro el técnico cántabro.

Su valoración sobre el partido

"Positiva. Éste es un equipo muy fuerte, que siempre nos ha comprometido, y nosotros a ellos, pero juega bien, tiene recursos, gente poderosa, los partidos que hemos jugado contra ellos han sido de alternativas, hemos hecho méritos un poco más entre los dos partidos para pasar. No ha sido nada fácil, le doy mérito a esta clasificación porque estábamos justos en cuanto a efectivos, fuerzas, hay jugadores que llevaban tiempo sin jugar, otros que llevan muchos minutos. Felicito a mis jugadores. Ha habido momentos que hemos jugado francamente bien y han hecho un gran esfuerzo".

El valor del pase

"Ya decimos que este equipo poco a poco va creciendo el equipo. Vamos dando pasos, no quizá a corto plazo, pero si ves las cosas con perspectiva este equipo hay que confiar en él y en estos jugadores mucho más. Con las dificultades que hemos tenido, de lesionados, con la carga de partidos que llevaban algunos futbolistas, venir a este campo y contra este equipo, y dar este nivel creo que tiene un mérido extraordinario. El otro día perdimos, jugamos un partido bueno, en Huesca no estuvimos bien, pero con perspectiva hay que segur confiando independientemente de que haya momentos que no demos el nivel, ya vemos la igualdad que hay en la Liga. Vamos avanzando, es lo que veo, nunca he perdido la fe en estos jugadores y en lo que hacemos".