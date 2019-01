Abrumadora superioridad bética ante el Girona

No llega el Girona en su mejor momento al Benito Villamarín. Los de Eusebio no ganan en LaLiga desde el 25 de noviembre cuando derrotaron al Espanyol 1-3 en Cornellà-El Prat. Y, además, no es el Betis un rival propicio para ellos, al menos, en lo que a estadísticas se refiere.

Y es que, de las nueve ocasiones que se han medido, los catalanes sólo han vencido en una ocasión y fue en Segunda división. Aquel Girona de Narcís Julià se impuso al equipo dirigido por Víctor Fernádez gracias al solitario gol de David Cañas en la primera parte. Desde entonces, se han enfrentado en siete ocasiones, con un balance abrumadoramente favorable al cuadro heliopolitano, con seis triunfos -cuatro en Segunda división y dos en Primera- y un empate -el firmado en el primer encuentro entre ambos en la máxima categoría del fútbol español la pasada temporada-.

La cruz, Setién

Sin embargo, menos favorables son los númetos particulares de Setién con el Girona. De hecho, el técnico cántabro se ha enfrentado al conjunto catalán también en nueve ocasiones, en los que tan sólo ha vencido en dos (ambas con el Betis), ha empatado otras dos y ha perdido en cinco de ellas.