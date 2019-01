Setién: "Canales es un ejemplo en todo"

Quique Setién ha ofrecido una larga comparecencia para lo que suele ser habitual tras los partidos. El técnico ha hablado de muchos temas de actualidad, ensalzando el partido de Canales, destacando también a Barragán en un día triste por el fallecimiento del padre de Sidnei.

El Betis dio vida al Girona: "Son circunstancias del fútbol. Los primeros 20-25 minutos teníamos que haber resuelto el partido. Hemos metido un gol y hemos tenido ocasiones para acabar mejor. Ha habido dos acciones desgracias. En la primera la de Barragán, asumo la responsabilidad. Es algo que en un momento puntual te hace daño. Antonio ha hecho un partido extraordinario. Está a un nivel espectacular, al que no lo he visto desde que llegué. El error es puntual y no le doy ninguna importancia. Tiene que mantener la confianza en lo que hace. Nos hemos puesto por detrás en dos acciones desgraciadas. Nos hemos desestabilizado, les hemos dado vida. En el descanso hemos hablado, hemos planteado lo que creíamos conveniente. El equipo ha salido bien, hemos marcado pronto con Loren. El equipo ha mantenido la fe en los minutos finales. Ha sido tremendamente emotiva la respuesta de todos los jugadores, su fe en la victoria y más hoy porque hemos sufrido una desgracia antes de empezar que nos ha afectado a todos que ha sido el fallecimiento del padre de Sidnei. Al final hemos ido todos a abrazarlo y a darle el pésame".

Partidazo de Canales: "Canales lleva desde que llegó siendo un ejemplo en todo. Su capacidad de sacrificio, sus condiciones, lo que nos da cada partido independiemente del gol es un ejemplo para todos. Estamos muy contentos porque es el futbolista que esperábamos, que habíamos visto hace años y que poco a poco ha ido reencontrándose a sí mismo y que nos da muchas cosas. Tiene un mérito incuestionable por todo lo que ha pasado. Es un ejemplo".

Calendario cargado: "Hemos tenido la desgracia de sufrir una serie de lesiones en estos momentos. A Andrés lo hemos tenido que cambiar, Joaquín no estaba para jugar por una molestia y no queríamos correr riesgos. Al final nos ha salido bien. Sumamos tres puntos para mantener las expectativas. Tenemos jugadores que vamos a recuperar como Francis, Junior y Kaptoum. A ver si superamos esta semana y luego seguro que nos desahogaremos un poco pensando en el futuro".

Debut de Lainez: "No es fácil salir de esa manera, con pocos espacios y tras participar en unos pocos entrenamientos, cortitos... Con balón ha sido positivo. Ha metido un centro, ha querido el balón. Hay que ver lo que nos puede aportar. Ha sido positivo".

Llegada de un cuarto delantero: "No contemplo estar con cuatro delanteros. La realidad es que jugamos normalmente con uno. A veces jugamos con dos y es verdad que un tercero hay que tener. Si tengo que tener cuatro los tendría. Sergio y otros saben perfectamente de mi boca el rol que cumplen en el equipo. Luego están los intereses de cada uno para salir, quedarse, jugar menos o jugar más. Esto queda en el régimen interno. A todos les gusta jugar, pero no puedo poner a todos".

Paciencia con Sanabria: "Hay veces que lo que opina la grada y lo que opino yo no está en consonancia. Sanabria es un futbolista al que le está costando y al que esperamos desde hace tiempo. Está trabajando, esforzándose. Ha trabajado, ha defendido el balón, ha venido en apoyo. Nos da cosas. A todos nos gustaría que marcara goles. Estoy contento con los tres".

¿Qué prioriza, Liga o Copa?: "No vemos las cosas a corto plazo. Tenemos dos partidos de Copa en diez días que nos encantaría superar para avanzar en esa competición para meternos en semifinales. En LaLiga siempre que juguemos vamos a ir a por los partidos. En Europa, igual. Lo que me hace ilusión es ver al equipo como hoy. Cómo se sobrepone a las dificultades y no se rinde. Estamos bien en todas las competiciones. Hacemos infinidad de cosas bien, sobre todo la entrega, el pundonor y el compromiso de todos. Esto es ir sumando, tratar que el equipo haga las cosas bien. Ese es mi discurso y a lo que apelo en el vestuario".

Castigo físico: "El triunfo tiene muchísimo mérito. Llevamos varias semanas con dificultades atrás. Tengo a Bartra y Mandi jugando muchísimos partidos y necesitan descansar. Ayer Marc me decía que estaba muy cansado y ha hecho un partido excepcional. Ganar y superar partidos en esta situación es importantísimo".

Gol en el tramo final: "Muchas veces acabamos como hoy, pero no acertamos. Hoy la jugada de Gio, que no ha estado acertado en los pases, ha estado listo y rápido para ver esa acción. Muchas veces esta lucidez no la tienes. Hemos marcado de penalti al final, aunque el gol lo merecimos más en los primeros 20 minutos. Después ha estado más igualado, pero en los 20 minutos primeros hemos tenido superioridad abrumadora".

Mercado: "Puedo esperar todo. Me van informando de cómo están las situaciones, pero lo que tenemos que tener claro es que hay jugadores que tienen que salir para que lleguen otros. No quiero tener veintitantos jugadores porque es difícil de gestionar".