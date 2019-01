Barragán: Nunca cambiaremos la filosofía, nos da muchísimo más que nos quita

Sevilla, 22 ene (EFE).- El lateral derecho del Betis Antonio Barragán ha defendido la idea de juego de su entrenador, Quique Setién, aunque haya fallos y ha aseverado que, pese a que haya "más riesgos de pérdidas" de balón, ésa es la filosofía del equipo y no la van a cambiar "nunca" porque les da "muchísimo más" que les quita.

Barragán reflexionó sobre los riesgos del juego de toque de Setién, como la jugada que protagonizó el pasado domingo ante el Girona, en la que un pase atrás suyo fue el origen del gol del empate a uno de los gerundenses, aunque precisó que no por ello va a dejar de seguir haciendo lo que hace y que defendió el entrenador.

"Está claro que son errores que tenemos que asumir cuando pasan. Es nuestra filosofía y en este caso es bonito escuchar a tu entrenador decir estas palabras. He trabajado en silencio apoyando a mis compañeros cuando no he jugado y ahora que me toca jugar más intento dar lo mejor de mí y ese es mi trabajo", afirmó el zaguero a la televisión del club.

Barragán, quien ha tenido esta temporada fases de ostracismo, afirmó estar contento con su rendimiento y que hay que asumir estar a las duras y las maduras, "cuando juega y no" para que "cuando te llegue la oportunidad, aprovecharla" en un año "ilusionante" que "se nota en todos, jugadores y afición", y en el que auguró que "van a pasar grandes cosas".

Sobre la andadura de su equipo en la Copa del Rey y la eliminatoria de cuartos ante el Espanyol, reconoció que de todos los rivales posibles, es el "que quizás mejor" les venga, "pero hizo un gran inicio de temporada, tiene buenos jugadores y serán partidos complicados".

"Todos los equipos que están en cuartos saben que estás ahí, a dos partidos de una semifinal y ya a un paso de la final. Es ilusionante. Vamos a trabajar para ello y pasar. El objetivo es ganar y no encajar goles, sobre todo fuera de casa. Lo primordial es no encajar. Un 0-1 ó 0-2 sería bueno para afrontar la vuelta", consideró.