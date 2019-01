Sanabria desoye los cantos de sirenas de Italia

No es ningún secreto que Lorenzo Serra Ferrer sigue trabajando en la búsqueda de un delantero que aumente el nivel de la plantilla, al mismo tiempo que no se descarta la salida de alguno de los tres puntas en nómina (Tonny Sanabria, Sergio León y Loren). Aunque es este último el único que tiene su plaza asegurada en la vanguardia heliopolitana. Tanto por el paraguayo como por el de Palma del Río ha habido interés de algunos equipos, aunque a día de hoy, ninguno tiene en sus pensamientos moverse de Sevilla.

En este sentido, hoy Sky Sports situaba a Tonny Sanabria en la órbita del Genoa, asegurando que no sólo se habían producido contactos entre Betis y la escuadra italiana, que está tanteando a algunos delanteros ante la más que probable salida de Krzysztof Piatek rumbo al Milan, sino que esta misma fuente, ha desvelado ya conversaciones entre las partes interesadas (Betis y Genoa) donde se hablaban de cantidades concretas.

Sin embargo, el director deportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha asegurado este misma tarde que su club "no ha comenzado ninguna conversación con el Betis todavía", aunque sí que ha reconocido en declaraciones a LaRoma41.it que el paraguayo es uno de los nombres que gusta en la planta noble del Luigi Ferraris: "Sanabria es uno de los jugadores a los que estamos siguiendo, pero aún no hemos tomado una decisión".

Así las cosas, según ha podido saber ESTADIO Deportivo y al margen de lo que esté negociando o no el club verdiblanco, el paraguayo no tiene intención de moverse. Ya se lo trasladó al club hace unas semanas, posición de la que no se ha movido. Ni siquiera el interés del Sassuolo, equipo en el que ya militó, le ha alterado su postura. El Sassuolo, que ha perdido a Boateng, considera al paraguayo una posible alternativa.