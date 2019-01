El efecto dominó que llevaría a Kalinic al Betis.

Parece que a falta de ocho días para que se cierre el mercado de fichajes, se va a producir la operación que provocaría el baile de nueves en Europa. Gonzalo Higuaín está viajando a Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea, y así empezaría todo. Morata, con todo cerrado con el Atlético de Madrid, abandonaría la entidad 'blue' provocando que el club colchonero tenga que dar salida a uno de sus delanteros: Nikola Kalinic.

Ante tal situación, según informa Diario de Sevilla, el Betis entraría en escena. Kalinic no cuenta para el Cholo Simeone (apenas ha sido titular y solo acumula 4 goles en 18 encuentros con la elástica rojiblanca), por lo que en la avenida de La Palmera estarían interesados en reclutar a un delantero con un gran olfato de gol, que se mueve muy bien dentro del área y que con continuidad en el juego podría aportar muchas cosas al sistema de juego de Quique Setién. Así lo ha demostrado en el Atlético las escasas veces que ha tenido la oportunidad. Por tanto, y ante la inminente salida de Tonny Sanabria al Genoa como recambio del polaco Krzysztof Piatek (ha hecho sus maletas de camino a Milán a cambio de 35 millones de euros), el Betis ve con muy buenos ojos hacerse con los servicios del croata en forma de cesión para lo que resta de temporada. El Atlético, que necesita liquidez para acabar de cerrar el fichaje de Álvaro Morata, también estaría de acuerdo con la operación.

Por tanto, el técnico cántabro tendría en apenas 24 horas el recambio de un Sanabria que hará su último servicio al Betis este jueves en Copa. El club le ha pedido al paraguayo que antes de marcharse como cedido 18 meses a Italia, vaya a Barcelona para enfrentarse al Espanyol y así aportar su último granito de arena al equipo. Según informa Sky Sports Italia, Sanabria llegaría el viernes a Génova para pasar el reconocimiento médico y sería firmado como cedido hasta junio de 2020 con una opción de compra fijada en 20 millones de euros.

El jugador, en principio, no estaba de acuerdo en abandonar el Heliópolis en este mercado de traspasos, pero su bajo rendimiento sobre el terreno de juego (solo 5 goles en lo que va de campaña) aunque contara con la confianza del entrenador, ha provocado que su situación en el Betis sea difícil de alargar.

Serra Ferrer no ha parado de moverse en esta ventana de traspasos en busca del '9' que necesita Quique Setién, y ante la posibilidad de que Sergio León también abandone las filas verdiblancas (son varios los clubes españoles que han preguntado por él), el director deportivo sigue manejando nombres como el de Lucas Alario o Lucas Pérez. El argentino no ha acabado de adaptarse a la Bundesliga y tras año y medio en el Bayer Leverkusen puede ser una alternativa interesante, especialmente viendo el nivel que dio en su etapa en River Plate. El caso del ariete español es parecido. Conocedor de la liga española, tiene el bagaje de sus años en el Deportivo de La Coruña donde era la referencia goleadora. No obstante, sus últimas experiencias lejos de Riazor no han sido nada positivas (Arsenal y ahora West Ham).