Lista del Betis con cuatro del filial

El Betis ha hecho pública la lista de convocados para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey que le enfrentará al Espanyol en Cornellà. Quique Setién cita a cuatro jugadores del filial para completar la convocatoria ante las numerosas ausencias que tiene.

Los elegidos por el cántabro procedentes del segundo equipo son Julio Alonso, Edgar, Kaptoum y Paul. No entran en la convocatoria Junior ni Francis, que siguen con sus recuperaciones. Tampoco Javi García ni Joaquín, que hoy no se han entrenado al estar enfermos. Por su parte, a Sidnei se le espera ya el viernes después de viajar a Brasil por el fallecimiento de su padre, mientras que Lo Celso está sancionado. Tampoco está en la lista Boudebouz, pese a que Setién no lo ha nombrado entre los lesionados y se le ha visto en la sesión de hoy.

La lista la componen: Pau López, Joel, Feddal, Bartra, Mandi, Tello, Barragan, Carvalho, Guardado, Lainez, Canales, Sergio León, Loren, Sanabria, Julio Alonso, Edgar, Kaptoum y Paul.