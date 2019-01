Setién: "¿Kalinic? Me encantan todos los buenos jugadores y él lo es"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en sala de prensa para analizar la actualidad del club y el partido de Copa de mañana jueves ante el Espanyol, choque para el que no podrá contar con Joaquín ni Javi García. "Junior y Francis han hecho una parte del entrenamiento pero no están para ir convocados. Joaquín y Javi García se han quedado en casa enfermos, Joaquín tiene un pequeño problema, no creo que sea mucho pero no está para este partido, Javi exactamente igual, con fiebre. Gio (Lo Celso) está sancionado y los demás pues alguno arrastra alguna molestia pero estamos bien", ha confirmado Setién.

En cuanto a la posible salida de Tonny Sanabria al Genoa, Setién se ha mostrado claro: "Mientras el jugador esté conmigo lo voy a utilizar y pondré a los que crea que van a destacar más. Sanabria es uno de ellos, viajará con normalidad y luego ya veremos qué pasa. Yo me dedico a trabajar con los jugadores que tengo, los tengo que utilizar a todos en la medidas que ellos estén en disposición de poder y querer estar ahí. De momento no está claro que se vaya a marchar, eso ya lo veremos. Es verdad que esperábamos más de él en cuanto a goles, pero hace todo lo que le pedimos. Lo ha hecho bien, ha tenido sus momentos. Ha jugado porque entiendo que era el que mejor estaba para jugar".

Sobre el partido que espera ante el Espanyol, Setién ha explicado: "Hay dos partidos siempre. Sí que sería importante sacar un buen resultado, poder marcar sería importante, trataremos de superar la eliminatoria aunque no creo que quede resuelta en la ida, habrá que esperar a la vuelta. Las circunstancias por las que atraviesa el Espanyol no son muy optimistas, si añadimos las lesiones que tienen y los resultados... Además tienen un día menos de recuperación que nosotros. Es verdad que no están en su mejor situación pero creo que el Espanyol es un buen equipo, me gusta mucho Rubi. Al final jugarán con 11, como nosotros, vendrán cuatro del filial con nosotros. Quizás en ese sentido estaremos un poco equiparados, pero no estamos en ese momento de pesimismo en el que están ellos. El objetivo es pasar la eliminatoria, el marcar fuera de casa nos daría mucho. Es una ventaja hasta perder 2-1, pero queremos ganar el partido y conservar nuestras opciones para sacar la eliminatoria adelante con nuestro público".

Piensa en jugar la posible final en el Benito Villamarín: "Imagínate, está claro que si se da que la final sea aquí en nuestro campo y con nosotros pues sería una satisfacción enorme. Llegar a la final ya lo sería, pero primero hay que resolver esta eliminatoria y una semifinal. Poder afrontar una final estaría muy bien. No hemos hablado nada en el vestuario, no tenemos mucho tiempo para pensar. Superamos a la Real y al Racing, cada vez los compromisos serán más serios".

Sin opciones para Lo Celso: "Lo Celso no puede estar. No han tenido en cuenta la Apelación por la tarjeta, no va en la convocatoria".

Interés por Kalinic: "A mí me encantan todos los buenos futbolistas, y Kalinic lo es. Me encanta como otros muchos. Seguro que con nosotros lo harían muy bien. Si me tengo que quedar con los que tengo, pues también encantado. Soy optimista en que van a dar un buen rendimiento".

No recomendó el fichaje de Boateng al Barça, tal y como se filtró desde Barcelona: "Me pasmo del atrevimiento de algunos medios. Nadie del Barça me ha llamado para preguntarme por Boateng, pero esto es así. Me parece un fichaje extraordinario para el Barcelona, en Las Palmas nos dio muchísimas cosas, es un gran futbolista y creo que el Barcelon ha hecho un gran fichaje, sin duda".

Llegará un recambio si se marcha Sanabria: "Las circunstancias son las que son. No tenemos un saco donde meter la mano y sacar un montón de dinero para traer a futbolistas, hay que hacer las cosas con sentido. Yo me amoldo. Hay jugadores que quizás quisieran estar aquí porque cuentan menos y no lo hacen. Hay que ver las cosas con un poco de conocimiento porque no es fácil tomar decisiones cuando no tienes el dinero que quisieras para tomar esas decisiones. Si no viene ninguno, es lo que hay. El club y yo estamos en comunicación para ver lo que se puede y no se puede hacer, pero yo soy feliz. Han salido futbolistas de la cantera que nos han dado mucho, hay que ver las cosas con perspectiva y no a impulsos. Hay que ir con calma y esperar".

Estado de Junior: "No está del todo cerrada esa rotura, le está llevando un poco más de tiempo de lo normal. Era entre cuatro y seis semanas, estamos en la quinta, si hubiera una final mañana podría forzar, pero no me voy a arriesgar a perderlo más tiempo por una recaída".

El buen rendimiento de Tello y Canales: "Tello lo está haciendo bien, nos da cosas, a veces inesperadas como la falta del otro día. ¿Los penaltis? Depende, lo estamos valorando de otra manera desde hace unas semanas, iremos decidiendo sobre la marcha con el jugador que esté mejor en el momento de tirar el penalti".

La vuelta de Sidnei: "Le hemos dado libertad a Sidnei para que firme todo lo que tiene que firmar y cerrar. Esperamos que el viernes esté aquí para entrenar".