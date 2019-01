Espanyol-Real Betis: Con lo puesto para salir de 'Copas'

Evitado el derbi y los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, el Betis acogió con ilusión su emparejamiento de cuartos de final en la Copa del Rey. El Espanyol se antojaba, a priori, como uno de los rivales más apetecibles, habida cuenta de que el equipo de Rubi parece haberse desmoronado en el último tramo de la primera vuelta. Eliminatorias de Copa aparte, en las que ha superado al Cádiz y al Villarreal, el cuadro blanquiazul ha sumado ocho derrotas en los últimos nueve partidos de Liga, en la que ha pasado de estar en la zona noble de la tabla a pelear por no caer a la zona caliente, con el descenso a cuatro puntos.

Con el equipo catalán en horas bajas y con la mente en LaLiga, donde no pueden perder el paso si no quieren meterse en problemas, el Betis debe aprovechar el momento para dar un golpe en la eliminatoria y traerse del RCDE Stadium un buen resultado para confirmarlo la próxima semana en el Benito Villamarín.

Sin embargo, Setién, como su homólogo espanyolista, cuenta con importantes bajas para su cuarta visita a Cataluña, donde todavía no ha perdido esta temporada (ganó en Liga al Girona, al Barcelona y al propio Espanyol). La más importante de todas, posiblemente, sea la de Giovani lo Celso. Apelación desestimó ayer el recurso presentado por el Betis tras la expulsión del argentino en la vuelta de octavos en Anoeta, pero es que además arrastra unas molestias que le han llevado a entrenarse al margen del equipo en las dos últimas sesiones. Sea como fuere, la del ex del PSG será una baja sensible para el técnico cántabro, que se suma a las del Joaquín y Javi García, que ayer no se entrenaron aquejados de un proceso gripal, Sidnei, que ha viajado a su país estos días con motivo del fallecimiento de su padre, e Inui, disputando la Copa de Asia con Japón. Junior y Francis completaron parte de la sesión con el grupo, pero aún no cuentan con el alta definitiva, con lo que no viajaron con el equipo.

Con este panorama y Sanabria con la cabeza más dentro que fuera -mañana viaja a Genoa para cerrar su cesión-, Setién tiene lo justo para afrontar una eliminatoria en la que Joel volverá a actuar bajo palos. La línea de tres parece obligada, en este caso por las bajas, y estará ocupada por Mandi, Bartra y Feddal, al tiempo que Carvalho, que cumplió sanción en Liga, estará habilitado para ocupar el centro del campo junto a Guardado. Canales, el timón del equipo en las últimas jornadas junto a Lo Celso, completará el centro del campo, sin descartar el estreno como titular de Diego Lainez por detrás de Loren Morón.

No menos encajes de bolillos tendrá que hacer el Espanyol, sobre todo en defensa, para conformar su equipo. Rubi cuenta con las bajas de Naldo, David López y Óscar Duarte, que siguen en la enfermería, por lo que Hermoso, que sale de lesión, y Lluís son sus únicas opciones.