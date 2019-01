El servicio final de Sanabria

"Yo, mientras el jugador esté conmigo, voy a poner a los que entiendo que me pueden ayudar más. Ahora mismo, los que hay son los que tengo y los que voy a utilizar. Sanabria es uno de ellos. Viajará con normalidad. Las cosas que se barajan en los medios no las contemplo. Yo trabajo con los jugadores que tengo, porque, además, no tengo muchos. Yo estoy en disposición de utilizarlos a todos, y nadie me ha dicho nada. Sanabria ha tenido sus momentos. Ha jugado porque entiendo que era el que mejor estaba para jugar. Esto es lo que ha pasado, nada más", apuntaba ayer Quique Setién antes del desplazamiento a Barcelona sobre Tonny Sanabria.

Como avanzó ESTADIO en la víspera, Sanabria hará su último servicio al Betis en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, pernoctando hoy en la casa que mantiene en Sitges para viajar mañana a primera hora a Génova, donde se le espera para pasar las pruebas médicas previas a su firma con el cuadro 'rossoblú' hasta el 30 de junio de 2020.

Como se aclaró en estas páginas, Sanabria no tenía ninguna intención de abandonar Heliópolis a mitad de temporada, aunque varios intermediarios lo han movido, como a Boudebouz, por su buen cartel en el extranjero. Los pitos el domingo de un sector de la grada y la apuesta del Genoa, que le asegura la titularidad tras la venta de Piatek, le han terminado de convencer.

Los italianos asumen y mejoran la ficha del paraguayo, abonando, además, una cantidad modesta al Betis por su préstamo de año y medio. La opción de compra, de 25 kilos, es la mínima exigible para que la Roma, que tiene la mitad de los derechos del '9' verdiblanco, no pueda poner pegas a una operación de la que sacaría tajada.