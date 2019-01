Movimientos en la banda izquierda del Betis

El Betis se prepara ya para acometer una más que probable remodelación de su carril izquierdo el próximo verano, cuando todo apunta a que el Real Madrid llegará con un buen puñado de millones para hacerse con Junior Firpo, a quien en la capital señalan como el sucesor de Marcelo.

Según El Confidencial, los blancos ya han dejado caer a sus homólogos béticos que irán a por el internacional sub 21; pero que no están dispuestos a pagar los 50 kilos de su cláusula ni a entrar en subastas (también suenan el City y la Juventus) y cifran entre los 30 y los 35 millones su presupuesto para hacerse con el hispano-dominicano. Desde el Benito Villamarín no ven con malos ojos esa cantidad, pero -según la citada fuente-, han dejado claro que van a vender al mejor postor.

Sea como fuere, lo único claro es que el escenario de una venta de Junior es tan factible que Serra Ferrer se mueve desde ya para cubrirse las espaldas. La misma información que llega desde Madrid apunta a que el Betis habría pedido estar entre los elegidos si el club merengue decide ceder a algunos de sus laterales (Theo, Reguilón o Achraf); y en los últimos días ha vuelto a recibir el ofrecimiento del internacional croata del Dynamo Josip Pivaric, una opción que ya estuvo sobre su mesa el pasado verano.

Con el que no hay nada, al menos a día de hoy es con el rayista Álex Moreno, según ha podido saber ESTADIO.

Incluso el director deportivo vallecano, David Cobeño, y el propio futbolista se han sorprendido por la información aparecida en la capital de España, donde se anuncia que el Betis ha realizado una propuesta de cinco millones de euros por el catalán, que está cuajando un gran año. En agosto, cuando le restaba únicamente una temporada más de contrato, sí que pudo haber salido con destino a Heliópolis por una cantidad similar, pero, tras renovar (2021), el Rayo se remite a su cláusula de 15 kilos.