Athletic-Real Betis: Europa espera tras el frontón vizcaíno

Llega al Betis algo justo de fuerzas y efectivos a un momento crucial de la temporada, con toda la gloria a su alcance si es capaz de ser competitivo pese a las rotaciones, adquiriendo la tan ansiada regularidad en su rendimiento, y sus responsables aciertan en esta recta final de la ventana de transferencias invernal.

Ya ha llegado Lainez, que tiene buena pinta y podría cambiar pronto los ratitos que le da el míster por un partido desde el inicio, pero faltan, como poco, un delantero que cubra la marcha de Sanabria y un carrilero, mejor si es zurdo, aunque está casi atado Emerson para el otro costado y suenan, como alternativas, otros diestros como Pablo Maffeo.

La acumulación de minutos está pasando factura en lo físico a una plantilla tan versátil como corta, por lo que Setién se guarda para futuras batallas las balas de Junior, Joaquín y Javi García, renqueantes en diferente grado de problemas de índole muscular. Sí recupera a Sidnei, que tuvo que viajar a Brasil, ya restablecido de su luxación en un hombro, para enterrar a su padre y cumplir con la burocracia allí, así como a Lo Celso, sancionado en la ida copera y, a la vez, con una contusión desde el día del Girona.

Además, el cántabro anunció que refrescará su once de manera obligada, ya que el Athletic exige elevar el nivel de intensidad y concentración al máximo, más aún desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano (cinco triunfos, tres empates y una sola derrota, en Copa ante el Sevilla). Ahora, los rojiblancos no se sonrojan al dejar el balón a su rival, parapetarse en su área y apuntillarlo a la contra, un arma de doble filo para los heliopolitanos, que mandarán como gustan y habrán de tirar de paciencia, reduciendo los riesgos en la salida.

Además, el Betis parte con ventaja el miércoles para dilucidar a su favor la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, lo que apretaría todavía más un calendario de febrero que incluiría, amén de ese hipotético doble asalto en el torneo del K.O., la eliminatoria europea ante el Rennes, así como varios compromisos de enjundia en LaLiga (en casa ante Atlético de Madrid y Alavés).

De momento, dar la sorpresa hoy en el nuevo San Mamés, donde siempre han perdido, aseguraría a los de Setién recuperar la sexta plaza, tras el tropiezo del Getafe en el Metropolitano. Para ello, es lógico que, aparte del relevo bajo palos, entren en el equipo Sidnei, Lo Celso, Francis y, quizás, Lainez. Canales es capitán general, pero lleva ocho partidos completos consecutivos. Atrás, Mandi está al borde de la suspensión, por lo que su rotación caerá por su propio peso, mientras que no se espera que pierda consistencia por dentro dando asueto a Guardado. Pese a no tener nada, se antoja también aconsejable no forzar a Loren; al perfil de Sergio León, que siempre cumple, le viene el partido de perlas.