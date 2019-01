Francis: "Da gusto ver así el campo"

Francis completó un buen partido jugando en la izquierda y en la derecha y se mostró muy contento por el pase a la semifinales de la Copa. "Teníamos que marcar sí o sí. Por suerte hemos conseguido ganar y pasar. Ha sido una experiencia bonita porque da gusto ver así el campo. Contento por el equipo y el club. El primer tiempo no hemos estado cómodos. No encontramos la salida. No estábamos finos. Ellos nos han marcado en esa falta, nos ha tocado la moral, hemos salido con todo en la segunda parte y hemos remontado", ha dicho a los medios del club.

El Betis subió muchos enteros en la segunda mitad: "Conforme pasaban los minutos sabíamos que había que ir con todo. Por suerte nos metemos en las semifinales de un torneo muy bonito con el aliciente de que la final es en nuestro campo".

Las lágrimas de Sergio León: "El fútbol es un conjunto de sensaciones. Un momento estás arriba, otro abajo. Contento por el equipo, por Sergio. Se pasa mal cuando uno no tiene los minutos que cree. Se ha demostrado que somos una piña y vamos todos a una. Contento también por él".

Primeras semifinales de la Copa: "No he hecho dos años en Primera y ya tengo la suerte de estar en una semifinal, de jugar en Europa League y pelear por los puestos altos".