Bartra celebra un año como mágico

Parece que fue ayer cuando el Betis peinaba el mercado de fichajes en busca de un central que apuntalara la defensa y le diera la consistencia necesaria a un Betis que en muchos partidos de la primera vuelta había hecho aguas. Con una idea de juego clara marcada por Quique Setién, el conjunto verdiblanco necesitaba un hombre con jerarquía y a la vez buen trato de balón para así plasmar la idea de su técnico sobre el terreno de juego. Por todo ello y a cambio de 15 millones de euros, Marc Bartra fue el elegido.

Tras unos meses de poca relevancia en el Borussia de Dortmund, el zaguero catalán vio con muy buenos ojos recalar en un equipo con una filosofía de juego similar a la que había mamado desde que era un niño en La Masía. 365 días después de tomar esa decisión, Bartra no se arrepiente. Y así lo ha reflejado en redes sociales con una emotiva carta:

"Ayer fue un día muy especial para mí, justo hizo 1 AÑO de mi llegada al Betis y sin duda lo vivido ayer en el Villamarín fue el mejor regalo para redondear un año brutal en todos los sentidos. Gracias a todos los compañeros, cuerpo técnico, empleados del club y a toda la afición por el cariño y por hacerme sentir uno más desde el primer día. Me he sentido y me siento un privilegiado por todo lo vivido. Sois muy grandes!!!", dijo en Twitter.

En solo 36 partidos con la camiseta del Betis, sin duda, se ha convertido en un líder del beticismo, dentro como fuera del campo. Y tras la clasificación de ayer a las semifinales de Copa, tanto él como todos los béticos, esperan alargar su historia.