Vuelve a rugir cuando más falta hacía

El rol de Sergio León esta temporada pasaba de secundario a casi testimonial. Setién se lo había dejado claro. Tenía por delante a Sanabria y Loren, que, pese a no estar tampoco acertados de cara a portería, contaban con la preferencia del entrenador.

Hasta el último minuto ha tenido opciones de salir en este mercado. No han sido pocos los equipos que han preguntado por él tanto internacionales como de LaLiga (Celta, Espanyol, entre otros), pero Sergio León no se mueve del Betis. Y, menos, después de sellar anoche el equipo su pase a las semifinales de la Copa del Rey 14 años después gracias a un gol suyo.

Un gran gol con el que se sacudió la desesperación y los sinsabores de la temporada. Un gol marca de la casa.

Con potencia, en velocidad y una definición leonina, haciendo honor a su apellido. Rugió de nuevo el 'León' de Palma del Río para llevar al Betis a las semifinales. Se besó el escudo con sincera devoción, terminó entre sollozos el partido y con la grada coreando su nombre. Se lo merecía.