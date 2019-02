Haro: "Tenemos que dar el máximo y dejarnos el alma para estar en la final"

Ángel Haro, presidente el Betis, ha analizado el sorteo que las semifinales de la Copa del Rey ha deparado tras el acto celebrado en el Benito Villamarín, escenario que acogerá la final de dicho torneo.

"En una eliminatoria a doble partido, equipos como el Real Madrid y el Barcelona siempre te lo ponen muy complicado, pero no nos tenemos que relajar por que sea el Valencia. Cada vez que hemos jugado con ellos hemos tenido dificultades y por tanto va a ser un rival muy difícil, pero una vez aquí ya tenemos que dar el máximo y dejarnos el alma para estar en la final en nuestro estadio", ha dicho Haro para la televisión oficial del club verdiblanco.

También se ha confirmado ya el día y la hora para el partido de ida, que será el próximo jueves 7 de febrero a las 21:00 horas. Y el presidente heliopolitano no duda que el Villamarín estará a rebosar: "A los béticos no hay que pedirles nada, necesitamos sacar un resultado positivo aquí para ir a Mestalla con opciones claras de meternos en la final. Un buen resultado en casa, no encajar y marcar algún go, complicaría mucho al rival. Depende de cómo se dé el partido pero puede que jugar en casa sea incluso una ventaja".

"Seguimos creciendo, no por el hecho de estar en una semifinal de Copa, hace más de 40 años que el Betis no estaba en las tres competiciones a estas alturas de la competición. Tenemos que estar satisfechos con el ritmo que llevamos, todo tiene su medida, y estamos con ganas de transformar la realida", ha dicho Haro.

Por último, ha valorado también que el Villamarín sea el escenario de la final: "Tenemos que poner en valor el estadio del Betis. Se deben celebrar grandes eventos en este estadio com ola final de Copa del Rey, y debe servir como acicate para los jugadores de querer llegar al estadio y brindarle a la afición una final".