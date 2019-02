Jesé, que ya luce el '10', trabaja en el día libre

Jesé Rodríguez, uno de los tres fichajes invernales del Betis, trabaja a destajo para recuperar la forma perdida en los últimos meses, pues apenas ha jugado un minuto oficial en lo que va de temporada. Ya contrató a un entrenador personal para perder hasta siete kilos, pero el ritmo sólo podrá ganarlo en los entrenamientos.



El canario, desde luego, no pierde el tiempo. Y es que, tras llegar a Sevilla a primera hora de la tarde del pasado martes, no llegó a tiempo de incorporarse a la sesión vespertina dispuesta por Quique Setién, pero, una vez pasado el reconocimiento y firmado su contrato, se ejercitó de noche en Los Bermejales junto a Marcos Álvarez.



El atacante del PSG repitió el miércoles en la jornada de activación previa al Betis-Espanyol de Copa, aumentando las cargas antes de trabajar el jueves con el resto de sus compañeros y aprovechar ayer la jornada de descanso del resto para acumular minutos de calidad en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Todo para estar disponible cuanto antes para debutar como verdiblanco.



Jesé, que lució una indumentaria sin dorsal en su primera sesión colectiva completa, no tardó en elegir el '10' que liberó Boudebouz anteayer con su salida a préstamo con destino Vigo para jugar con el Celta. Ahora, con el '25' reservado para un tercer portero, quedan sin dueño (para que Emerson escoja cuando llegue) el '8' (ex de Inui), el '9' (de Sanabria), el '15' y el '24'.







