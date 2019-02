Setién reconoce que "la pasión de Sevilla puede ser difícil de llevar para un hombre del norte"

Quique Setién describe en una carta en 'The coaches Voice' su experencia al frente del Betis y el trabajo que le ha costado convencer a un sector de la afición de que su modo de ver el fútbol es el que más le conviene a su equipo: "En Sevilla hay un tipo distinto de pasión. Para un hombre del norte de España, como yo, puede ser difícil de llevar. Creo que hay que llegar a las victorias por medio de un argumento de cómo hacer las cosas bien. Aquí todo esto es un poco más irracional. 'Hay que ganar porque somos el Betis'", comienza el preparador santanderino.

El ex de Las Palmas subraya que "lo más difícil de llevar en esta profesión" es convencer a gente a la que "lo único que les interesa es ganar o perder". En cualquier caso, afirma que "La gran mayoría de la afición del Betis sí ha interiorizado la idea del juego. Sin embargo, no ha sido fácil".

"En la primera mitad de la pasada temporada, cuando perdimos partidos, quizás les costó entender algunos de los conceptos detrás de nuestro juego. Sin embargo, había cosas buenas que rescatar de esas derrotas y todo siempre es mejorable.Ya para el final de la temporada, cuando terminamos sextos en La Liga, nuestro enfoque sí que fue más aceptado. Los aficionados han visto los resultados de salir jugando con el balón desde atrás. La manera en la que te permite controlar el partido. Para jugar en campo contrario, incluso a pesar de echar la pelota muchas veces para atrás antes de llegar. Para encontrar a ese hombre libre que nos puede dar la superioridad hacia adelante", subraya el entrenador verdiblanco.

Setién recuerda la influencia que tuvo Luis Aragonés en su carrera como futbolista y cómo le cambió su forma de desempeñarse en el terreno de juego. "A lo largo de mi carrera como jugador tuve 14 entrenadores. Es verdad que con muchos aprendes lo que no tienes que hacer como entrenador, pero siempre he tenido un gran respeto hacia la figura del técnico. Es fundamental para cualquier equipo. Entre los entrenadores que tuve, Luis Aragonés me marcó mucho. Me hizo ver las cosas de manera diferente. Competir de verdad. Me metió en vena ese punto de agresividad que yo no tenía después de ocho años en el Santander, donde había estado un poco acomodado. A la mayoría de los entrenadores que tuve les valía con que yo metiera dos goles o diera algunos pases. Pero cuando llegas al Atlético de Madrid te das cuenta de que con eso solo no vale. Para estar en la elite hay que trabajar mucho más duro", expone Setién.

En cualquier caso, no sería Luis Aragonés, sino un entrenador que no le entrenó a el quien fijaría su modo de entender el fútbol desde el banquillo. "Recuerdo cuando llegó el Barcelona de Johan Cruyff. Jugabas contra ellos y te pasabas casi todo el partido corriendo detrás del balón. Entonces me dije a mí mismo: "Esto es lo que a mí me gusta. Me gustaría estar en ese equipo y saber por qué pasa esto". ¿Cómo se puede llegar a conseguir que un equipo tenga el balón permanentemente y que el rival esté persiguiéndolo casi todo el partido? A partir de ahí empiezo a darle sentido a lo que he estado sintiendo durante toda la vida, a lo largo de mi carrera. Comencé a realmente ver el fútbol. A analizarlo. A entender lo que sentía y lo que quería poner en práctica cuando me convirtiera en entrenador. Yo quería el balón", concluye el míster.