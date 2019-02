1-0: El Betis de la ilusión va sobrado de ambición

Las primeras semifinales en 14 años en una Copa del Rey que, además, celebrará su final en el Benito Villamarín, son sin duda un poderoso elemento de distracción. La euforia por el pase, la cercanía del partido de ida que se juega dentro de sólo cuatro días y la entidad del rival que visitaba Heliópolis, un Atlético de Madrid que sólo había perdido un partido en LaLiga y fue a principios de septiembre, habrían sido atenuantes más que justificados en el caso de haber sufrido un tropezón. Sin embargo, el llamado 'Betis de la ilusión' demostró que no escatima en ambición. Quiere competir al máximo en todas las competiciones y llegar hasta donde se pueda, pero siempre con la cabeza alta, henchido de autoestima y sin complejo alguno de inferioridad. Sueña con 'su' Copa, se vuelve a agarrar al balcón europeo en Liga tras esta motivadora victoria y aguarda expectante la llegada de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Ante los colchoneros salieron a por todas desde el inicio, supieron defender mientras las cosas no salían en ataque y acabaron exhibiendo un enorme sacrificio y un soberbio trabajo defensivo para dar un necesario paso atrás, permanecer arropaditos y aguantar el previsible acoso final del Atlético después del 1-0, obra del inspiradísimo Sergio Canales desde el punto de penalti.

En la primera acción del partido, el cántabro exhibía su poderosa conducción de balón por dentro y un centro de Sergio León fue desviado a córner. En el saque de esquina, botado por el cántabro, Oblak tuvo que volar para sacar de la escuadra un certero cabezazo de Feddal. Era el minuto 2' y esa fue la tarjeta de presentación de un Betis que no se guardó casi nada para la visita del Valencia el jueves, en la ida de las semifinales de Copa.

De la defensa de tres, Quique Setién no rotó a ninguno de los dos más usados, el apercibido Mandi y Bartra, sino a Sidnei, con Barragán y Francis en los costados; en la medular, sólo dio respiro el sobrecargado Lo Celso, ya que Guardado y Canales acompañaron a Kaptoum -gran sorpresa del once y elegido por delante de Javi García para suplir al lesionado Carvalho- y a Joaquín y Sergio León, que tuvieron continuidad tras imprimir el miércoles pasado como revulsivos el nervio necesario para remontar en la eliminatoria copera ante el Espanyol.

Enfrente, Simeone salió con el once esperado, una formación muy ofensiva condicionada por juntar nombres como los de Correa, Lemar, Griezmann y el debutante Morata; pero con un planteamiento más habitual. Líneas juntas y concienzuda presión por todo el campo para incomodar la salida y castigar los errores verdiblancos para golpearles a la contra. Así llegó el primer aviso visitante, en una fulgurante transición culminada con un inocente disparo del ex del Chelsea a las manos de Pau López. El segundo fue un flojo cabezazo de Giménez en otra de las especialidades de la casa colchonera: las acciones a balón parado.

Estas fueron las fichas puestas sobre el tablero en los primeros compases de partido pero, con el paso de los minutos, los colchoneros fueron cada vez sobando más bola y la posesión comenzó a tener dominios alternos, con fases de muchas imprecisiones y sin que se produjesen noticias relevantes en ninguna de las dos áreas. El Betis no lograba pasar de tres cuartos de campo, donde se topaba con un muro custodiado por Rodrigo y Thomas y sufría el hecho de que Canales, Joaquín y Sergio León se quedaban atrapados al otro lado de esa muralla. Un Kaptoum a más con el paso de los minutos y Guardado anticipaban bien y recuperaban, pero no encontraba socios ni líneas de pase y, cuando sobrepasaban el centro de campo, se veían obligados a detenerse, a dar un pase hacia atrás y a volver a empezar. No lograban conectar con ellos y tampoco con las bandas, fijadas por la amenaza de los extremos rojiblancos.

Sorprender al Atlético con ataques estáticos es muy complicado. Además, no era aconsejable hacerlo por acumulación de hombres en campo rival, ya que ahí es donde los colchoneros encuentran desajustes para hacer daño. Claro que también el Betis negaba cualquier lucimiento visitante. Defendía muy bien y los de Simeone tampoco creaban peligro, más allá de centros bien despejados por una defensa con un altísimo nivel de concentración durante todo el choque. Y eso que Sidnei tuvo que salir por un acalambrado Bartra, que acabó con una bolsa de hielo en los isquiotibiales, y Junior volvió un mes y medio después para testar su recuperación.

Tras el paso por vestuarios, el Betis empezó a encontrar accesos al área de Oblak rompiendo líneas con las conducciones de Canales, que finalizó mal, y de Kaptoum, cuyo centro no fue alcanzado por Sergio León por apenas unos centímetros. Era el único recurso para cambiar el ritmo del partido y lo quería aprovechar. Se sentía poderoso, emanaba confianza en sus posibilidades y esa inercia positiva le llevó a encontrar el factor suerte: de un posible penalti de Feddal a Morata que no pita Medié Jiménez, a uno claro señalado a Filipe Luis por unas inocentes manos en el área y, justo después del gol, Griezmann envía una rosca perfecta a la cruceta.

A Canales no le tembló el pulso ante el mejor meta del momento. Ejecutó magistralmente el penalti con un disparo potente y ajustado al palo izquierdo, imposible para un Oblak que adivinó la trayectoria y llegó a rozar la pelota, pero no pudo hacer nada para impedir que el 1-0 subiese al marcador.

Quedaba media hora y el Betis sabía que iba a sufrir. Se preparó para ello -no era día para el debut de Jesé-. A los cambios de Sidnei y Junior se unió Javi García, que entró por Joaquín para abrigar la medular y para blindarse en el juego aéreo ante el postrero acoso del Atlético, que lo intentó con un libre directo de Griezmann, balones colgados y un mano a mano del galo neutralizado por Junior, providencial al tirarse al suelo y tocar lo justo para robarle el balón al '7' rojiblanco que pisaba la frontal del área pequeña.

Primera victoria del Betis ante el Atlético de Simeone y primera vez que Setién vence y marca algún gol ante su antagonista, logro que, más allá del duelo de estilos, le sirve al equipo para recuperar momentáneamente la sexta plaza. Y, ahora, a otra cosa. Nuevo cambio de chip, misma ambición y los cinco sentidos puestos ya en el Valencia.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Mandi, Bartra (Sidnei, m.52), Feddal; Canales, Guardado, Kaptoum, Francis (Junior, m.73); Sergio León, Joaquín (Javi García, m.83).

0 - Atlético de Madrid: Oblak; Arias (Filipe Luis, m.46), Giménez, Lucas Hernández, Juanfran; Correa (Kalinic, m.75), Thomas, Rodrigo, Lemar (Vitolo, m.63); Griezmann y Morata.

Gol: 1-0, M.65: Canales, de penalti.

Árbitro: David Medié Jiménez (Comité Catalán). Amonestó a los locales Mandi (m.82), Junior (m.83), Sergio León (m.85) y Pau López (m.87), y a los visitantes Arias (m.40), Correa (m.41) y Lucas Hernández (m.51).

Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 50.864 espectadores, entre ellos unos 250 atléticos. Césped en perfecto estado.