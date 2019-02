Jesé: "Vengo a reencontrarme"

Jesé Rodríguez ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Betis y ha demostrado su ilusión por reencontrarse con su mejor versión, pero, sobre todo, ha dejado claro que viene a trabajar y a ganarse el sitio en cada entrenamiento, en un discurso alejado de promesas vacías o número de goles en los meses que quedan hasta el final de la temporada.

El delantero cedido por el PSG se ha mostrado muy agradecido al Betis por la apuesta en todo momento y con ganas de devolver esa confianza: "Gracias al presidente, al presidente, al club y a Quique. Es un desafío estar aquí. He visto los dos partidos, en la grada y en el banquillo y se me han puesto los pelos de punta. Agradezco a los compañeros porque parece que estoy aquí desde el primer día, hay un grupo magnífico. Espero ganarme el puesto con trabajo. La idea es reencontrarme. Vengo a darlo todo y ganarme el puesto en cada entrenamiento", señalaba el canario.

Jesé ha hecho hincapié en que llega en buena forma física: "Físicamente estoy bien. He entrenado mucho, desde que comenzó la temporada me he puesto a entrenar. Tuve una lesión de rodilla en la que me tuve que poner fuerte de piernas. Muchas gente habla de peso. Lo que tengo es músculo, no grasa. Que tengan dudas algunas personas es normal. Pero mi compromiso lo voy a dar hasta el último día para ayudar al club y que las cosas salgan bien. ¿Estancado? Creo que al final el fútbol te da y te quita cosas, también la vida. Al final se trata de aprender de las cosas que uno hace mal y de mejorar y a partir de ahí seguir con el fútbol y la vida. No me imagino nada, vengo a currar, a trabajar día a día. Con trabajo y sacrificio van a llegar cosas buenas".

Quique Setién es uno de los que ha avalado su llegada. El ex del Madrid cree que el técnico sabrá sacarle partido. "Donde me ponga el míster estaría encantado de jugar. Nos conocemos bien. Sabe que me puede poner en las cuatro posiciones de arriba. Es una decisión suya, donde me ponga lo voy a dar todo", explicaba un futbolista que no quiso marcarse un objetivo goleador: "Lo que pienso es en trabajar y currar día a día, lo demás vendrá. El equipo tiene una calidad impresionante, pero lo que hace grande a este equipo es el vestuario. Es como una familia".

Canales, que sufrió lesiones grave de rodilla, es el futbolista que tira ahora del carro verdiblanco y un ejemplo para Jesé: "Sergio está como una moto. Se trata de entrenar, de cuidarse y de jugar, porque es lo que te da el ritmo".

La cita en la que podría debutar Jesé es la semifinal ante el Valencia de la Copa del Rey. "Sería maravilloso llegar a la final y jugarla aquí. Da igual quién toque después. Tenemos que ganar el jueves y luego ya se verá. Yo no me vengo de nadie", contestaba cuando le preguntaban por un rival para la final.

Pese a que en la cesión no hay opción de compra, Jesé cree que si hace las cosas bien, todo se puede hablar: "Hay que ver primero que el club me quiera. Vamos a ver, de aquí a final de temporada se verán las cosas. Pertenezco al PSG, estoy aquí. Ojalá salga todo bien. Si es así, seguro que nos sentaríamos a hablar".