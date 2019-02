Setién habla sobre las semis, el estado de Carvalho y Bartra, la afición...

Quique Setién ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia en el que espera que su equipo dé un paso adelante para meterse en la final Setién espera una eliminatoria igualada y confía en que la afición ayude al equipo a cosechar un buen resultado.

Euforia en el vestuario: "Tampoco hay tanta euforia. Sabemos de la importancia de este partido. Estamos responsabilizados y mentalizados para competir mañana al nivel que podemos dar ante un gran equipo. Sabemos que la eliminatoria va a estar abierta. Somos dos equipos que cuando competimos hay igualdad. Son partidos prácticamente definitivos. El nivel que tendremos que dar para pasar tendrá que ser muy alto".

Favorito: "No lo veo. Ellos están en un buen momento, nosotros ahora también. Hay cosas que estamos haciendo bien y otras menos, igual que ellos. Han cambiado la racha de resultados, en los últimos partidos han estado a buen nivel, pero como nos pasa a todos tienen cosas que corregir como todos. La veo muy pareja".

Carvalho y Bartra: "La evolución de Carvalho es muy buena, igual que Marc, que no tenía una rotura. Han evolucionado bien. Todavía estamos un poco pendientes. Hoy hemos hecho un entrenamiento más fuerte y vamos a ver como responden y ver cómo están mañana. Feddal está enfermo con gripe y será difícil que entre".

Valencia: "Es un equipo al que conocemos bien. Al que nos hemos enfrentado. Marcelino también nos conoce bien. No prevemos sorpresas. Hay dos estilos definidos y cada uno a su manera intentará sacar el partido. Al principio no dieron lo que se esperaba en cuanto a resultados, entraron en dinámica pesimista, pero no tenía dudas de que saldrían adelante y estarían donde les corresponde, un puesto arriba o abajo. Esos momentos de dudas de todos los equipos ellos lo pasaron antes. Al final todos los equipos atraviesan estos momentos. Ahora entiendo que están bien y espero al mejor Valencia. Para ellos entrar en una final es importantísimo, como para nosotros, y vamos a ver dos partidos de nivel, igualados y vamos a ver quién acierta más".

Primera semifinal: "Estoy bien. Afronto el partido con la motivación de los demás y con la misma ilusión de cada día que vengo aquí. Uno tiene un punto de satisfacción porque ir dando pasos adelante, como damos poco a poco, y superarnos, implica una satisfacción y un cierto nerviosismo sabiendo que podemos dar una alegría enorme a mucha gente que esté pendiente de nosotros. Esperamos hacer un buen partido, jugar bien porque nos dará más opciones de ganar y seguir creciendo".

Alivio por evitar a Madrid y Barça: "No. No tenía claro qué equipo es mejor para nosotros porque cada equipo tiene su manera de jugar. Son tres grandísimos equipo. Al Barcelona ya le hemos ganado, al Madrid pudimos ganarle, estuvimos a punto e hicimos muchas cosas bien. Y al Valencia no le hemos ganado este año, pero hicimos muchos méritos para ganar. Los tres me parecían complicados, pero hubiéramos afrontado el partido de igual manera".

Clásico: "Es una incógnita. Muy atractivo por el momento del Madrid, que está mejor. Por el momento del Barcelona. La incógnita de Messi, que influye mucho en su equipo. El Madrid-Barça es lo mejor que podemos ver porque ahí están los mejores futbolistas y es lo que queremos ver".

Favorito para la final: "Ninguno. Con que pasemos nosotros me va bien".

Portería a cero o marcar: "Nosotros no sabemos defendernos. Vamos a ir a buscar el partido como siempre. Otra cosa es que el Valencia te someta como pasó como el Atlético en momentos el otro día. Nuestra mentalidad no es esa, es apretar arriba, tener el balón en campo contrario, hacer daño. Repitiendo siempre lo mismo acabas mejorando. Ellos puede que estén esperando como en Barcelona. Tenemos que tener cuidado a la espalda, cuidar las contras. También tienen capacidad para meterte atrás y tener el balón, pero es algo secundario para ellos. Una cosa es lo que uno piensa a priori y otra lo que sucede".

Romper racha ante el Valencia: "Una cosa es el resultado, que han cosechado, dos empates por una derrota. Eso refleja lo que pasó en el marcador. En el campo ha habido muchísimos momentos en los que hemos superado al Valencia, pero es verdad que han aprovechado bien sus opciones, pero los hemos comprometido mucho. Espero que sigamos jugando bien y afinar en las transiciones de ellos hacia delante".

Junior o Jesé titulares: "Tenemos muchas opciones y las manejamos todas. Luego hay que decidir y tener en cuenta no sólo este partido. En 72 horas tenemos partido en Leganés y luego la competición europea. Me preocupa este partido, que es el más importante, y mirar bien la gestión de los minutos y los jugadores a los que podemos poner en riesgo de lesión y que nos afecte en el futuro".

Canales selección: "Sí, pero no soy el seleccionador. Esto es cuando me piden un jugador y yo no lo veo. Cada entrenador tiene la responsabilidad de elegir y la percepción de un jugador es diferente. Si fuera seleccionador contaría con Canales, pero no estoy en la cabeza de Luis Enrique. Me encantaría que fuera porque es un reto para él. Se ha empleado a fondo para ser el futbolista que pudo ser. Espero que Luis Enrique lo tenga en mente, faltaría más".

El mejor que ha tenido: "Tendría que hacer memoria, pero a todos los jugadores hay que pedirles que se expresen y den lo mejor. No sabemos cuál es el techo de un futbolista, a veces a algunos les pedimos demasiado. Hay que valorar objetivamente lo que te puede dar un jugador. Canales seguramente ha necesitado tiempo y un contexto para dar lo que está dando. Es un jugador que es tremendamente receptivo a todo lo que le dices y a todas las mejoras. Le comentas un error y enseguida trabaja para que no se repita. Eso no les pasa a otros. Es un futbolista extraordinario con capacidad de progresar. Una cosa importantísima es la continuidad, es lo que más he valorado. El rendimiento continuo en un mismo contexto. Es un chaval como Aissa y otros, estos dos son los que más me han llamado la atención, que han marcado diferencias en este sentido".

Vuelta en Mestalla: "No lo sé. Lo doy por bueno también. Fuera de casa hemos hecho grandes partidos. Creo que es mejor jugar el partido de vuelta fuera de casa, porque la presión habría sido demasiado grande aquí. El futbolista tiene menos tensión jugando fuera de casa este partido. Creo que hemos jugado grandes partidos fuera y éste es uno más".

Mejor momento de la temporada: "Hemos tenido momentos mejores. He hablado con ellos. Estos partidos requieren de los futbolistas es que si quieren estar al nivel que les pedimos, tienen que dar lo mejor de sí mismos. No es un partido para dejar pasar, es clave, no hay vuelta. Necesitamos el máximo de cada uno. Y con eso, a ver si nos da para ganar porque enfrente hay grandísimos futbolistas que van a hacer lo mismo. Esa lucha, a ver cómo acaba".

¿Qué ambiente espera?: "Espero que demos todo lo mejor de nosotros mismos y que animen al equipo cuando más lo necesite, en momentos de dificultad, que es cuando el futbolista demanda más apoyo. Esto es lo que pido. Igual que les pido a los futbolistas que tienen que dar lo mejor y dar esa tensión para jugar un partido de este nivel. Ojalá la grada lo entienda y nos apoye como lo hizo el otro día. Lo que puede ayudar es descomunal".

Ambiente como el del domingo: "Llevo 40 años y he visto de todo".

¿Su partido más importante?: "Tan importante es este como el ascenso que viví con el Lugo contra el Cádiz. En todos los sitios te juegas mucho. Éste por lo que puede significar de disputar algo que como entrenador no he hecho nunca. Hay que entrar en mi cabeza para saber lo que pienso y lo que siento. He ganado una final de Copa y fui finalista en otra. Lo que quiero es estar ahí cada día, ganar todos los partidos y tener la sensación de que el equipo ha jugado bien y que nos dé para ganar".

Posesión como arma defensiva: "La gente puede pensar que reiteramos pases en horizontal. Lo hacemos porque no encontramos caminos hacia la profundidad y es porque no encontramos huecos. Lo hizo el Atlético y todos los equipos. Pero en el momento en el que puedes ir hacia adelante lo haces. SI no, movemos, circulamos para no rifar el balón. El partido anterior regalamos muchos balones y nos supuso problemas".