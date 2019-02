Guardado: "Que nadie nos descarte, vamos a ir a por todas"

Andrés Guardado, al igual que sus compañeros, se ha mostrado triste por la forma en la que se ha definido el partido de ida. El Betis, que llegó a ir 2-0, se dejó empatar en el último minuto: "Sensación nada buena, se nos fue un marcador que nos ponía eliminatoria de cara, pero esto son 180' y esto no ha acabado, me queda ir ahí, no iba a ser fácil, pero ahora aún mas, que nadie nos descarte, vamos a ir a por todas, nos hace ilusión la final".

El Betis fue a por el tercero: "Al final la sensación era que estaba más cerca el 3-0 que el 2-1, cometemos ciertos errores por tener la pelota, errores de estilo, nadie nos quita esta ilusión, sensación agridulce, tratar de ganar y pasar la eliminatoria, ilusión sigue intacta, esto no se ha acabado, las eliminatorias por eso son a dos partidos, va la mitad y lo vamos a dejar todo".