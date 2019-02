Lautaro Martínez: "El presidente del Betis preguntó por mí".

El delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez, en una entrevista concedida al periódico argentino 'La Nación', ha negado que mantuviera contactos por su parte con el Betis durante este mercado invernal para una posible salida, aunque sí deja caer un posible interés por parte de la entidad verdiblanca.

"¿El Betis? No estaba al tanto de nada. Creo que fue su presidente el que preguntó por mí, pero a mí nadie me dijo nada. Siempre he pensado en el Inter, estoy muy feliz aquí", declaró. Y es que fue uno de los nombres que saltó a la palestra a lo largo del último mercado de fichajes cuando el Betis aseguró que estaba buscando un delantero del agrado de Quique Setién.

Con Sanabria y Sergio León en la rampa de salida para abandonar el club, Serra Ferrer trabajó a destajo para fichar un 'killer' que saciara la necesidad de gol que ha tenido el conjunto bético durante la primera parte de la temporada. Por ello, y ante la falta de oportunidades en el equipo 'neroazzurro' (solo 584 minutos disputados en la SerieA) y los posibles problemas con Spalletti, Lautaro Martínez fue una de las opciones que se barajó en la dirección deportiva.

A pesar de no ser un '9' de área al uso, el argentino es un futbolista con unas cualidades que le permitían acoplarse a la a la perfección filosofía de juego implantada por Setién, rápido, con mucha movilidad y capacidad asociativa, que se le suma también un gran golpeo de balón. Sin embargo, el delantero asegura que su intención siempre ha sido continuar en Milán y que su trato con el técnico italiano es bueno: "Todo está bien entre él y yo, todo se ha resuelto. Lo de mi padre fue una situación que ya le expliqué, somos una familia de fútbol y él tuvo esa opinión, pero estaba equivocado". "La gente del club, los aficionados y mis compañeros me están ayudando mucho. Tengo cerca a grandes jugadores como Mauro Icardi, que me aconseja de cómo hacer las cosas. Aprovecho sus consejos como capitán y trabajo día a día para ganarme un sitio en el equipo", concluyó.