El Canales más hiperactivo

Canales no para. Puede que hoy, con la eliminatoria europea a las puertas y la vuelta de Copa después, su paisano Setién le dé descanso en Butarque, si bien tiene pinta de que el '6' aboga por no enfriarse. En LaLiga no descansa desde su ausencia obligada en casa ante la Real por sanción (jornada 14, 02-12-18), al tiempo que su última baja no forzada data de la visita al Dudelange en UEL el 13 de diciembre pasado. A partir de aquel día, casi dos meses a 'full': el zurdo ha disputado los 1.110 minutos oficiales de su equipo.

Nunca en su carrera había disputado tantos encuentros completos consecutivos como este curso, donde suma 12, uno de ellos con prórroga incluida. Ya van 25 (de 35 posibles) en la 18/19, todo un récord para un futbolista cruelmente castigado por las lesiones, ya que suma tres graves de rodilla con apenas 27 años. Hasta la fecha, su tope estaba en los 18 de la 14/15, su primera entera como realista, pero entonces únicamente acumuló cinco seguidos.

El ejercicio pasado, llegó a agotar 17 duelos, cuatro de ellos consecutivos cronológicamente hablando. En la 17/18 participó en 45 choques (como en la 13/14, con el Valencia), pero ahora va por 32, con 2.618' (a 41 minutos de su último registro). En la 14/15, totalizó 2.939, su listón.

Las temporadas de Canales en Primera:



2008/2009, RACING CLUB, 8 partidos, 213', 0 goles

2009/2010, RACING CLUB, 31 partidos, 1.980', 7 goles

2010/2011, REAL MADRID, 15 partidos, 518', 0 goles

2011/2012, VALENCIA C.F., 16 partidos, 774' , 1 gol

2012/2013, VALENCIA C.F., 15 partidos, 636', 2 goles

2013/2014, VALENCIA C.F., 27 partidos, 1.344' 2 goles

2013/2014, REAL SOCIEDAD, 18 partidos, 1.068', 1 goles

2014/2015, REAL SOCIEDAD, 43 partidos, 2.940', 5 goles

2015/2016, REAL SOCIEDAD, 18 partidos, 934', 1 goles

2016/2017, REAL SOCIEDAD, 37 partidos, 1.255', 0 goles

2017/2018, REAL SOCIEDAD, 45 partidos, 2.664', 5 goles

2018/2019, REAL BETIS, 32 partidos, 2.618', 8 goles