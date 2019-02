Leganés 3-0 Real Betis: Peor que en Getafe aún, que ya es decir

Es comprensible que, cuando el calendario aprieta y las bajas acucian a una plantilla tan justita, haya que sacrificar algunos partidos. No se puede competir al máximo jueves-domingo-jueves, pero todo tiene un límite. Que los menos habituales no le pongan siquiera ganas resulta preocupante, pues, diferencia de calidad y ritmo aparte, no deben estar extenuados Jesé, Sergio León, Kaptoum o Javi García precisamente.

Fueron ellos, para ser justos, los que más dieron la cara, junto a Lo Celso, en un primer tiempo horripilante del Betis, que tiró a la basura cualquier opción de sumar en Butarque en pos de mantener la sexta plaza ante la pujanza de Getafe, Valencia, Real Sociedad y algún otro que huele sangre en la zona europea. El 2-0 al descanso, que pudo ser perfectamente un set para el Leganés, desnudaba las vergüenzas de un equipo que, como mucho, está para rendir en dos torneos si la enfermería permanece vacía.

Las rotaciones masivas de Setién, lógicas por el cansancio acumulado tras el sobresfuerzo copero y la inminencia de la eliminatoria de UEL frente al Rennes, destaparon que Feddal no estaba para jugar, acusando aún los estragos de una gripe que viene en 2019 más fuerte que nunca.

Pero tampoco comparecieron Barragán, Francis, Carvalho y compañía, lentos y previsibles en la conducción, erráticos en el pase y despistados en la marca. El anfitrión lo notó y, con una eficaz presión alta, acumuló en el arranque media docena de ocasiones. Ni siquiera se había cumplido el primer minuto y En-Nesyri ya se había plantado solo -Feddal 'se traga' un centro largo al área- ante Pau López, que no se entendió al sacar de puerta con Javi García, hasta el punto de que casi regalan el primero a Braithwaite.

Una desastrosa puesta en escena que se reprodujo a lo largo de este periodo. Únicamente los errores de los delanteros blanquiazules o la falta de pericia en los centros evitó la goleada, pero tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió dos veces. Pocas fueros. Primero, En-Nesyri tiene todo el tiempo del mundo para controlar libre de marca un córner de Jonathan Silva, articular el disparo con su pierna mala y ver cómo Barragán, que lo había dejado solo en esa acción, la tocaba para terminar de despistar a Pau. Poco después, de nuevo el de Pontedeume la pierde en la salida, Óscar se va de Javi García como si de un alevín se tratase y la pone rasa para que el marroquí gane fácil a Francis para apuntillar el segundo del Leganés.

En la reanudación, Setién se dio cuenta de que Feddal estaba, muy a su pesar, para acostarse, dando entrada a Lainez para tratar de tener más posesión, con lo que el Betis pasó a defender con cuatro. No cambió en exceso el panorama, especialmente porque los madrileños optaron por un repliegue masivo, dejando el balón a los visitantes y cerrando todas las líneas de pase para ajusticiar al contragolpe, lo que no hicieron de milagro Braithwaite -Carvalho se la robó 'in extremis' cuando se disponía a remachar un pase de la muerte del bigoleador-, Jonathan Silva y Óscar, en estas dos ocasiones gracias a la rapidez abajo de Pau López.

No había más remedio que asumir esos riesgos atrás en pos de zarandear la higuera por si caía la breva. No tenía pinta, todo sea dicho. Quizás por ello, el míster heliopolitano volvió a ajustar su dibujo, convirtiendo a un superado Barragán en central diestro, mandando a Francis a ese costado y dejando a Lainez como improvisado carrilero izquierdo. Mero fuego de artificio, porque En-Nesyri volvió a dejar en evidencia que estaba varios puntos por encima en velocidad que sus oponentes: Recio la roba y Braithwaite ve el desmarque del marroquí a la espalda de Barragán, a quien deja atrás con facilidad para batir a Pau de zurdazo dedse bastante lejos. En el minuto 66 se acabó lo que se daba, si es que no estaba el partido visto para sentencia en el intermedio.

Para colmo de males, Javi García vio la roja directa por una entrada fuera de lugar e innecesaria a Óscar en el centro del campo, por lo que, una vez realizados los tres relevos desde el banquillo, tocaba más que nunca minimizar los daños, nadar y guardar la ropa para futuros compromisos. Tampoco quiso hacer más sangre el anfitrión, seguro de haber amarrado un importante triunfo que lo deja más cerca de Europa que de la zona de descenso.

En las huestes verdiblancas, nada que objetar. Si ya la visita al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, justo después de la exhibición en San Siro, constituyó el peor precedente de juego y casi de resultado de la presente campaña, el Betis empeoró si cabe ese lamentable listón. No quedan apenas detalles positivos que destacar, porque, encima, los menos habituales dieron la razón a Quique Setién en sus elecciones para los duelos más importantes, al tiempo que queda manifiestamente claro que no se puede ganar andando a nadie en una Liga tan exigente como la española.

Habrá que poner mucho más sobre el tapete para traerse el jueves un resultado esperanzador de Rennes, aunque mal harán los heliopolitanos si se centran en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League y en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, porque en el torneo de la regularidad restan encuentros ante Valladolid y Alavés que pueden definir por qué luchará de verdad los verdiblancos en la 18/19.