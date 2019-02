Setién: "Hoy no hemos estado bien en nada"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha mostrado su malestar en rueda de prensa tras un partido en la que según indica el cántabro, su equipo ha sido superado de forma clara por el Leganés: Lo habitual en nosotros es asumir ese comprimo para generar. Lo ideal es que la tres o cuatro veces que hemos superado la presión generes cosas arriba, ese es el beneficio. Cuando los equipos te aprietan arriba, si en las que sacas bien no generas nada pues si puedes pensar que has arriesgado. Habitualmente esto nos va bien pero siempre hay alguna que el rival te puede comprometer, pero bueno, esto es algo inherente a nosotros y que visto con perspectiva nos ha dado mas que nos ha quitado".

Pellegrino le ha superado: "El equipo de Pellegrino ha leído el partido cómo los lee siempre. Otra cosa es que nosotros no lo hayamos hecho igual, otras veces le sale y otras no, por eso están abajo. El fútbol tiene muchas vertientes y cada uno opta por la que ve conveniente".

El Lagenés ha salido muy enchufado: "Es un campo complicado, ya lo dijimos en la previa y durante toda la semana. Incluso antes del partido de Copa contra el Valencia. Había que cambiar el chip en este partido, no tiene nada que ver jugar aquí que en otro campo, son equipos que te juegan en largo y que tiene mucho poder arriba, no te permiten apretarles porque te juegan en largo. Nos cuestan jugar ante estos mecanismos, a nosotros también nos cuesta cambiar nuestro estilo pero bueno, esto que puede ser un hándicap importante no tiene nada que ver con otras cuestiones que se han dado y que debíamos tener en cuenta. En las primeras acciones del partido hemos visto que nos estaba faltando este punto de agresividad para seguir las marcas, para disputar el balón con mas intensidad, o que requería este partido, es verdad que a veces es difícil ponerte a esta altura porque tu eso no lo haces nunca. Después hoy tampoco hemos sido capaces de hacer nada con el balón. Este ha sido un problema que a ellos les ha dado mucha vida. No hemos tenido la capacidad de generarles peligro arriba. Hoy no hemos estado bien en nada".

El Betis parecía estar demasiado relajado: "Hoy los jugadores que han jugado estaban muy mentalizados y preparados, es verdad que en el caso de Zou por ejemplo que ha venido de enfermedad por un proceso febril, le hemos puesto a jugar de inicio, esto no cuenta, las sanciones de Mandi y de Junior nos han condicionado para que algunos jugadores tuvieran que actuar en otras competiciones. Hemos llegado vivos a febrero en todas las competiciones. Estos partidos son difíciles de jugar cuando vienes de otro partido el jueves, y además por la mañana. La realidad es que el equipo estaba bien para competir este partido, pero hoy hemos estado fatal, no hay excusas. Nada mas que decir, lo único positivo de esto es que no nos va a afectar para el futuro. Este equipo es mentalmente fuerte y nos repondremos y afrontaremos el partido del jueves con la máxima exigencia y sin que esto nos deje secuelas".

Jesé era una de las sorpresas en el once: "Jesé es un jugador que le hemos incorporado, que tenemos asumido que le va a costar algo más que un partido, para estar en su mejor forma, pero es un jugador que nos va a dar muchas cosas, Es el jugador que queríamos, es verdad que había otras necesidades pero a veces uno no pueden conseguir lo que quiere. Creo que tenemos una plantilla versátil con jugadores que pueden jugar en varias posiciones y que nos va a permitir competir hasta el final. Creo que estamos fuertes y físicamente bien".

El partido planteado por el Leganés: "Te puedo asegurar que todos los jugadores han salido sabiendo lo que nos íbamos a encontrar en el campo. El nivel de exigencia que nos iba a plantear este equipos. Sabíamos las dificultades enormes que íbamos a tener para superar este partido. Uno no sabe muy bien si es porque no has podido con el rival o el jugador no ha estado lo bien que tenía que estar, igual el planteamiento que he hecho no ha sido correcto, no sé, pero en el fútbol a veces pasan estas cosas y ahora toca apechugar. Ahora habrá aficionados que no se sienten bien pero bueno, tiraremos para delante".

El Betis tuvo menos tiempo para preparar el partido: "Realmente no hemos podido preparar el partido como lo ha preparado el rival, porque nos acostamos el jueves a las dos y te levantas para hacer trabajo de recuperación. El sábado tienes a jugadores que no están para competir, el domingo tienes otro partido, te tienes que levantar temprano para desayunar bien y no hay tiempo suficiente para afrontar el partido. Esto no es una disculpa, pero nos condiciona".

La velocidad de los hombres de arriba del Leganés ha sido clave: "Cada equipo tiene su mentalidad para hacer las cosas. este equipo sabe que para sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. Hace dos o tres cosas que saben hacer muy bien y tienen jugadores indicados para hacerlas, seguramente si quieren jugar como nosotros no podrán hacerlo. A nosiotros nos exigen jugar bien, a este equipo le estas pidiendo que supere una barrera de siete u ocho jugadores".

A pensar en el próximo partido: "Por norma siempre tengo la capacidad de que siempre pienso que las cosas van a ir a mejor, pero siempre pienso que mi equipo va a jugar bien, que va a ganar y afronto el partido con esas ganas. Mañana me voy a levantar con las mismas ganas sabiendo lo que tengo por delante".