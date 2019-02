Haro: "Queremos traernos un buen resultado; vamos a por la victoria".

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación desplazados al aeropuerto de San Pablo para analizar tanto el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League que el conjunto heliopolitano juega en Francia ante el Stade Rennes como la actualidad bética en general.

"Abordamos el viaje con mucha ilusión, es una competición en la que estamos con mucha vida y con muy buenos números. Nos puede servir como cambio de chip. El partido de Leganés fue un accidente, no pasa nada por reconocerlo, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar la dinámica, de mejorar y seguir creciendo en un torneo que nos motiva mucho", declaró.

Se le pidió que hiciera un análisis del rival y de las aspiraciones para pasar a la siguiente ronda: "Vamos a Francia a ganar. Evidentemente queremos traer un buen resultado, pero no nos conformamos solo con empatar, queremos llevarnos la victoria. El vestuario está con muchas ganas, con mucho ánimos y se nota que en la plantilla hay ambición en esta competición. Ellos son un rival duro, llevan varios partidos sin perder y en su casa será un partido bastante difícil. En Europa no hay choque sencillo, pero tenemos argumentos suficientes para pasar a cuartos".

El máximo dirigente verdiblanco hizo un balance positivo de lo que se lleva de temporada y espera que la hoja de ruta sea la misma: "Estamos haciendo una buena temporada, tanto en Europa, como en la Copa, como en LaLiga. Los últimos partidos han sido un mazazo, pero creo que son simples accidentes. Hay que tener claro que LaLiga es lo que nos da de comer y donde nos jugamos el crecimiento a medio plazo, por lo que hay que salir enchufados siempre. Sin embargo, creo que lo estamos haciendo bien y seguro que evitaremos ese tipo de partidos en el futuro".

También se le preguntó acerca del cierre de mercado de fichajes y el descarte de fichar un delantero centro: "Se tantearon varias opciones que al final fueron prohibitivas. Por tanto, decidimos traer a Jesé y que Sergio León se quedara. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Nunca nos ha interesado tener una plantilla larga, al planificarla vimos que era lo mejor. Conforme pasen los meses valoraremos si hemos hecho lo mejor o no. todo es mejorable".

Por último habló de la polémica con Quique Setién tras la rueda de prensa de Butarque, "Con Setién no tenemos ningún tipo de problema, hay un diálogo muy fluido con él. Quique es el primero que sabe que el otro día no se hicieron las cosas bien, pero está trabajando para hacerlo cada vez mejor, como todos. Creo que no hay que centrarse tanto en sus declaraciones. Tienen peso en el plano mediático, pero hay que centrarse en el tema deportivo, que es el que a nosotros nos interesa", concluyó.

La expedición bética ha tenido que cambiar los planes a última hora con respecto al viaje debido a un problema en su avión, por lo que comerá en Sevilla para posteriormente ya viajar a tierras francesas donde se entrenará esta tarde.