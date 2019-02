Setién, sobre el Rennes, Bartra, el portero titular o la polémica de Leganés

Setién no quiere volver a hablar de la polémica de Leganés.

Setién no quiere volver a hablar de la polémica de Leganés. UESyndication

Quique Setién, a quien ha acompañado Aïssa Mandi, ha comparecido ante los medios unos minutos antes del entrenamiento del Betis en Rennes, donde el cuadro verdiblanco disputará este jueves la ida de los dieciseisavos de final de la Europa Leagua. El cántabro se ha referido al encuentro, obviamente, pero también a algunos nombres propios, como el de Marc Bartra, o a la polémica de Leganés.

"No podemos ganar siempre. A veces tenemos problemas como el otro día, para desarrollar nuestro fútbol, pero somos fuertes mentalmente. Mentalmente nos afectó mucho la derrota, pero nos hemos recuperado", ha comenzado diciendo un Setién que se ha sentido "halagado" por las palabras de Julien Stéphane, técnico del equipo francés. "Siempre que viene de un colega se agradece mucho más. Él analiza y valora seguramente todo lo que hacemos, igual que nosotros hemos hecho con ellos".

La contundente derrota en Leganés, según Setién, no afectará al equipo en la Europa League. "Siempre soy optimista. Siempre afronto los partidos pensamos que vamos a hacer un gran partido. Siempre hemos confiado en lo que hacemos. Todo el mundo puede pensar qué Betis nos vamos a encontrar, si el de Leganés o el de Milán. Ésta es una competición diferente", valoró, antes de añadir: "Hay una fortaleza mental en nuestro equipo, que es capaz de superar momentos como lo del otro día. "A nosotros las tres competiciones nos importan. Es verdad que en algún momento con algún jugador tienes que priorizar. Mañana me gustaría sacar un buen resultado y encarar bien la eliminatoria".

Respecto la lucha de estilos, volvió a dejar claro cuál es su idea: "Tratamos de conservar el balón, de defender con él y evitar que el rival lo tenga mucho tiempo. El Rennes es un equipo que quizá sea un poco más conservador que nosotros, pero yo preveo un partido complicado. Supongo que no se dejarán dominar durante todo el encuentro".

En el partido no podrá estar Bartra, una baja importante, sin duda. Sobre todo, teniendo en cuenta la velocidad de los atacantes del Rennes. "Las cualidades de Marc nos hubieran venido muy bien en este partido, pero tendremos que buscar soluciones y el que pueda jugar en su lugar lo tendrá que hacer igual de bien. Tenemos confianza en cualquiera que lo pueda hacer", dijo un Setién

¿Pau o Joel? "Fuera de LaLiga está jugando más Joel y puede parecer que él es quien va a jugar. Pero habrá algún partido que juegue él y alguno de Copa o de Europa League que juegue Pau. Ellos ya lo saben", indicó, dejando la duda sin resolver. Y tiene su motivo: "Quiero tener a todo el mundo despierto y trabajando, pensando que en cualquier momento pueden salir y jugar".

Finalmente, dejó entrever una posible conversación con Mauricio Pellegrino sobre sus polémicas declaraciones tras el encuentro de Butarque: "Sobre Leganés, no voy a comentar nada más. Ya he hablado con las personas que tenía que hablar y no tengo nada más que decir".