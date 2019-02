Serra Ferrer: "Lamentaciones, las justas"

Lorenzo Serra Ferrer ha pedido una reacción a su equipo para superar la derrota de Leganés y recuperar el tono competitivo en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el Rennes. "Hay que levantar la autoestima suficiente para poder competir bien, sin miedo, con respeto, y a partir de aquí nos podemos ir a algunos partidos en los que no nos ha salido nuestra mejor actuación, pero lamentaciones las justas, hay que levantarse", ha dicho el vicepresidente deportivo a los medios desplazados a Rennes.

"Estamos bien porque esta competición no te permite otra cosa, sino levantarte y sobreponerse. Tenemos una ocasión buena para demostrar que tenemos una buena plantilla y un cuerpo técnico que está muy comprometido con la causa y está pendiente de poner solución a las decepciones que hemos tenido. Creo que el equipo está muy bien", ha añadido el balear.

Serra Ferrer ha comentado que los futbolistas tienen la oportunidad de reivindicarse:"Cualquier jugador quiere ser protagonista y hoy tiene una gran oportunidad. El Betis es de los cuatro equipos que juegan LaLiga y participa en tres competiciones y llegar a febrero con esta posibilidad de sentirte realizado. Es una oportunidad magnífica para demostrarlo en el primer partido de octavos de final".

El de Sa Pobla no ha querido establecer favoritismos en la eliminatoria: "Primero por respeto. Ningún equipo que a estas alturas también está en esta competición europea te va a regalar nada. Ellos tienen ilusión y motivación, y piensan también de que pueden ser capaces de seguir adelante. Nuestro cuerpo técnico y jugadores saben que nos va a resultar fácil, hay que estar comprometidos, tener una intensidad alta, concentración fuerte... El talento de cada uno a servicio del equipo. No es un partido fácil, es verdad que el ambiente puede estar un poco eufórico, pero esto forma parte del aficionado. El futbolista en el terreno de juego tiene que ser respetuoso y humilde. Todo es consecuencia del trabajo que estás haciendo, confiando mucho en nuestros jugadores. Pensamos que estamos capacitados para pasar la eliminatoria. Creo que hoy no se va a decidir. Va a ser un buen partido y un espectáculo".

Así definía el exentrenador al Rennes: "Es superior en teoría. Cada uno hace las quinielas como quiere, el Rennes es un buen equipo, un equipo medio alto en la clasificación. El último partido ganó 3-0 al Saint-Etienne, un rival suyo en la tabla. El Betis está muy metido. Cada uno de los jugadores con los que he hablado y el cuerpo técnico están muy metidos. Estamos en una línea de exigencia y compromiso para que las cosas salgan bien".