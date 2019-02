Junior: Aniversario con sabor agridulce

Junior Firpo ha vivido en la última semana todo un tobogán de emociones. Desde la felicidad por cumplir su primer año como jugador del primer equipo del Betis con un alto estatus en el vestuario, a las lágrimas de frustración que derramaba mientras salía en camilla del Roazhon Park, en la primera parte del duelo de ida ante el Rennes galo de los dieciseisavos de final de la Europa League, sólo once días después de recuperarse de otra lesión muscular que le tuvo casi un mes y medio de baja. Sin duda, un contratiempo que deja sabor agridulce a su primer aniversario.



El canterano heliopolitano se estrenó con la camiseta del primer equipo el 12 de febrero de 2018, en un Depor-Betis en el que, además, dio la asistencia a Loren en el gol del triunfo. El hispano-dominicano recordaba el pasado martes a través de sus redes sociales este momento. "Hace justo un año fue mi debut con el @RealBetis, un año espectacular en todos los sentidos. Nunca creí que fuese a cumplir tantos sueños en sólo un año, sólo (quería) daros las gracias a los que siempre confiasteis en que esto pasaría. #MushoBetis", escribía el lateral hispano-dominicano en su perfil de Twitter acompañado de dos imágenes, una, la del aquel 12 de febrero, y otra, la de su anterior partido, el del pasado fin de semana ante el Leganés en Butarque.





Hace justo un año fue mi debut con el @RealBetis , un año espectacular en todos los sentidos. Nunca creí que fuese a cumplir tantos sueños en solo un año, solo daros las gracias a los que siempre confiasteis en que esto pasaría. ???????? #MushoBetis pic.twitter.com/WnqzQ7yzJa — Junior Firpo (@JuniorFirpo03) 12 de febrero de 2019

Con su estreno en La Coruña,se convirtió en el séptimo canterano en debutar de la mano de. Un mes después llegaría su primer gol, ante elen el, y un final de temporada espectacular, gracias al cual eldecidió 'atarlo' con una renovación hasta 2023 y aumentar su cláusula de rescisión hasta los 50 millones de euros. Esta importante cifra no ha evitado que clubes como el, elo elhayan puesto sus ojos en él.Ya en la presente temporada, ha debutado en Europa, nada más y nada menos que ante ely dio un auténtico recital en el, donde además hizo uno de los cuatro goles de su equipo y suma 35 partidos, con cinco goles y cuatro asistencias.Claro que este año también ha deparado contratiempos, como la lesión muscular que sufrió en diciembre, en, que le ha mantenido fuera del equipo algo más de un mes y de la que recayó el pasado jueves. Ante eltuvo que pedir el cambio en el minuto 27 y se marchó lesionado y hundido anímicamente. El próximo lunes se someterá a unas pruebas que determirán el alcance exacto de esta nueva dolencia y el tiempo estimado que estará de baja.En una primera exploración que se le practicó a en el mismo vestuario delde Rennes, los médicos deldetectaron que tenía afectado el recto anterior de su muslo derecho, el mismo músculo que se le desgarró a mediados de diciembre, en el campo del. Aquella "rotura miofascial grado I del tercio medio-distal y posterior" lo mantuvo de baja hasta que reapareció el pasado día 3 frente al, y los servicios médicos del club temen que su ausencia se prolongue esta vez por un periodo similar. No obstante, su pronóstico no se confirmará hasta el lunes, cuando la inflamación haya remitido.A sus 22 años, el lateral está pendiente también de ser citado para eldel próximo verano y tiene ante sí una ilusionante campaña en la que elestá vivo en tres competiciones. Esta lesión llega en un momento muy inoportuno, tanto para el propio, como para su equipo y su entrenador,; quien también tiene de baja a, jugador que ha reconvertido a carrilero ante la ausencia en plantilla de un recambio para. Reubicar ao echar mano del canterano, son las opciones del míster.