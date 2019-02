Setién: "Inui fue una pequeña decepción, ojalá le vaya bien, pero no mañana"

Además de analizar el estado de la enfermería bética y la situación en la que llega el Alavés al Benito Villamarín, Quique Setién también ha hablado de un nombre propio del equipo rival, y no es otro que el jugador recientemente cedido por el Betis Takashi Inui.

Así ve el técnico cántabro que el japonés pueda jugar ante sus excompañeros: "Es un poco incongruente. El jugador era tuyo hace un mes y ahora te puede marcar. Pero el rival paga unas cantidades y supongo que eso prima por encima de otras cosas, en eso no entro. Tampoco soy partidario de esas cláusulas. Ahora es un jugador que no es tuyo, que le va a sumar al rival y trataremos de frenarle. También pasa con Brasanac, son dos chavales extraordinarios. Salvo mañana, espero que les vaya muy bien".

Sobre los primeros meses de Inui en Heliópolis, en el que había depositadas muchas esperanzas con su llegada pero que no acabó adaptándose a lo que pedía Setién, el míster ha explicado: "La verdad es que Inui fue una pequeña decepción. No le salieron bien las cosas en las finalizaciones, pero estábamos muy contento con él. Tenía un compromiso y una actitud extraordinaria. Sólo le faltó ese acierto final, no tuvo ese toque de suerte. Provocaba muchas cosas, pero al final se vive de las asistencias y los goles".

"Luego se presentó esta oportunidad. Nos podíamos haber negado, pero él quiso marcharse y no le pusimos problemas. Veremos qué ocurre en el futuro. Cambian siempre muchas cosas, pero ojalá que a Inui le vaya bien. No mañana, pero sí después, porque es un chaval extraordinario y la opción de volver está ahí. Igual que la de otros jugadores que están cedidos", ha añadido.