Bartra: "Me quedo con que hemos sido superiores"

Una de las novedades en el once del Betis era la vuelta de Marc Bartra, que tras superar su lesión ha vuelto a completar noventa minutos. El central, al igual que sus compañeros, ha destacado el dominio que ha tenido el Betis en el día de hoy, un dominio que no ha podido desembocar en una victoria: "La verdad es que se ha hecho todo cómo para llevarnos los tres puntos. Desde el uno hasta el noventa hemos sido muy superiores. En la jugada del gol del Alavés estábamos esperando si había entrado nuestro gol o no, al final después de los rebotes te meten el gol, hemos estado a un gran nivel cómo para ganar este partido. Hemos tenido ocasiones pero no ha podido ser, lástima de no llevarnos los tres puntos".

El Betis pierde una gran oportunidad: "En estos momentos el Alavés es un rival directo pero bueno, me quedo con que hemos sido superiores en todo momento y encima con ocasiones de gol. Nos tiene que dar confianza para saber que este es el camino, vamos a seguir trabajando para mejorar".

Bartra volvía a la titularidad tras su lesión: "La verdad es que han sido tres partidos que no he jugado. Me han servido para cargar las pilas con todo lo que viene que es importante, me he sentido muy bien físicamente. A seguir así, ahora tenemos otro partido importante".

Se muestra optimista: "Está claro que estamos vivos en las tres competiciones y no nos olvidamos de la liga. Queremos estar en Europa y creo que tenemos plantilla suficiente para estar en todo".